Başakşehir, Süper Lig'in 31. haftasında, deplasmanda Giresunspor'u 4-2 mağlup ederken, karşılaşma sırasında Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun maçı izlediği locada küfürlü sözleri gündeme oturdu.





Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı eledikleri maçta hakeme hakaret etmesi nedeniyle kırmızı kart görerek kulübeden gönderilen Belözoğlu, 4 maç ceza almıştı. Bu nedenle Giresunspor maçını kulübeden değil de locadan takip etmek zorunda kalan 42 yaşındaki teknik adam, vukuatlarına burada da devam etti.





Locada tartışma yaşadığı bir gruba ettiği ağır küfürlerin sosyal medyaya düşmesi üzerine Başakşehir Kulübü, konu ile ilgili açıklamada bulundu ve "Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu ve personelimizin karşılaşmayı takip ettiği locaya, yan locada bulunan yabancı uyruklu bir şahıs tarafından sözlü hakaretlerde ve fiili saldırı teşebbüsünde bulunulmuştur" diyerek Belözoğlu'nu savundu.





Cezaya doymuyor





Futbolculuğu döneminde hem medya hem rakip oyuncular hem de rakip teknik direktörlerle yaşadıkları nedeniyle defalarca ceza alan Emre Belözoğlu, aynı tavırlarına teknik direktörlük serüveninde de devam ediyor. Bu sezon 26. haftada deplasmanda Karagümrük ile oynadıkları maçta da saldırı, küfür ve hakaretler nedeniyle kırmızı kart görerek 2 maç ceza alan Belözoğlu, son olarak Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile oynadıkları maçta yine küfürleri nedeniyle kırmızı kartla dışarı gönderilmişti.





Vukuatları bir türlü bitmeyen Belözoğlu'nun bu tavırları ve küfürleri kamuoyunda rahatsızlığa neden olurken, genç teknik adama yeni bir ceza verilebileceği ifade edildi.



