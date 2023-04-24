ÖZET | Giresunspor-Başakşehir: 2-4

Başakşehirli futbolcuların gol sevinci.
Maçtan dakikalar;
16. dakikada Başakşehir’de Adnan Januzaj, kalecinin uzaklaştırmak istediği topu ceza yayında kontrol etti. Kalenin sol köşesine şutunu çeken Adnan, topu ağlarla buluşturdu. 0-1
18. dakikada atağa geçen Giresunspor’da Serginho, ceza sahası sağ çaprazdan kaleye şut çekti, top yan ağlarda kaldı.
25. dakikada Başakşehir’de savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Figueiredo, hata yapan kaleci Onurcan’ı geçerek topu boş kaleye gönderdi. 0-2
36. dakikada Başakşehir’de sol çaprazda sıfıra inen Aleksic ceza sahasına yerden orta yaptı, arka direkte bulunan Adnan topu ağlara gönderdi. 0-3
45+2. dakikada Başakşehir’de Adnan’ın yerden gönderdiği topu Figueiredo, penaltı noktası üzerinden vurarak ağlara gönderdi. 0-4
56. dakikada Başakşehir’de Adnan, sağ kanattan merkeze yöneldi, ceza sahasının önünden kaleye şut çekerken savunmaya çarpan top kornere çıktı.
60. dakikada Giresunspor’da Sainz, ceza sahası sağ çaprazdan kaleye vurdu, top direkten döndü. Dönen topu kafayla tamamlamak isteyen Bajic’in vuruşu kaleci Muhammed’in müdahalesiyle üst direkten döndü.
62. dakikada Giresunspor’da Sainz rakip savunmanın hatası sonrası ceza sahası sol çaprazdan uzak köşeye vurarak takımının ilk golünü attı. 1-4
83. dakikada Giresunspor’da Sainz, sol kanattan ceza sahasına orta yaptı. Ceza sahasında bulunan Serginho, kafayla yükseldi ancak top direğin üstünden dışarı çıktı.
90. dakikada Giresunspor’da sol kanattan gelen ortaya kafayla yükselen Serginho’nun vuruşu kaleci Muhammed’den sekti. Atağın devamında sağ çaprazdan uzak köşeye vuran Sainz, ikinci golünü kaydetti. 2-4