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Spor

PFDK'dan Süper Lig'den 6 kulübe ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe, Galatasaray, Ankaragücü, Adana Demirspor, Başakşehir ve İstanbulspor'a para cezası verdi.

15:46 . 25/04/2023 Tuesday
AA
PFDK kararları açıklandı.

PFDK kararları açıklandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe, Başakşehir maçındaki kötü ve çirkin tezahüratlar nedeniyle 280 bin lira para cezası alırken, Galatasaray'a aynı gerekçeyle 160 bin lira para cezası verildi. Sarı-lacivertli kulübün bazı taraftarlarının bir sonraki deplasman maçına girişleri bloke edildi.


Kurul, MKE Ankaragücü'ne, Giresunspor maçındaki saha olayları nedeniyle 28 bin lira para cezası verirken, Adana Demirspor aynı nedenle 56 bin lira para cezası aldı.


Takım halinde sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle Başakşehir'e 27 bin lira, İstanbulspor'a ise 24 bin lira para cezası verildiği belirtildi. Başakşehir görevlisi Murat Yaman'ın ise çeşitli gerekçelerle toplam 7 maç men ve 39 bin lira para cezası aldığı aktarıldı.


Kayserispor maçında kırmızı kart gören Kasımpaşalı oyuncu Papy Djilobodji ile Konyaspor mücadelesinde kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Adana Demirsporlu David Akintola, 2'şer müsabakadan men cezasına çarptırıldı.




#TFF
#Süper Lig
#PFDK
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