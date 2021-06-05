Spor Engin Baytar ve Gökhan Emreciksinden sürpriz transfer
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Engin Baytar ve Gökhan Emreciksin'den sürpriz transfer

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden İzmirspor, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Gökhan Emreciksin ile Galatasaray'ın eski futbolcusu Engin Baytar'ı kadrosuna kattı.

Haber Merkezi DHA
Engin Baytar ve Gökhan Emreciksinden sürpriz transfer
Engin Baytar Galatasaray formasıyla 55 maça çıkmıştı.

İzmir'in köklü kulüplerinden İzmirspor, Gökhan Emreciksin ve Engin Baytar ile sözleşme imzaladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "İzmir'imizin ismini taşıyan tek kulüp olan İzmirspor'u yeniden ayağa kaldırıyoruz. El birliğiyle şanlı tarihe sahip lacivert-beyazlıları profesyonel liglere geri döndürmek tek hedefimiz" ifadelerine yer verildi.

Gökhan Emreciksin antrenmanlara başlarken, Engin Baytar'ın pazartesi günü takıma katılacağı belirtildi.

  • Gökhan Emreciksin
  • Gökhan Emreciksin (solda) 2009'da Fenerbahçe'de oynadı. 36 yaşındaki oyuncu sonra olarak Alaşehir Belediyespor forması giydi.
  • Engin Baytar
  • Kariyerinde Galatasaray ve Trabzonspor formalarını giyen Engin Baytar, son olarak İstanbul Siirtgücü Spor'da oynadı.

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