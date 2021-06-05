Engin Baytar ve Gökhan Emreciksin'den sürpriz transfer

İzmir'in köklü kulüplerinden İzmirspor, Gökhan Emreciksin ve Engin Baytar ile sözleşme imzaladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "İzmir'imizin ismini taşıyan tek kulüp olan İzmirspor'u yeniden ayağa kaldırıyoruz. El birliğiyle şanlı tarihe sahip lacivert-beyazlıları profesyonel liglere geri döndürmek tek hedefimiz" ifadelerine yer verildi.
Gökhan Emreciksin antrenmanlara başlarken, Engin Baytar'ın pazartesi günü takıma katılacağı belirtildi.
- Gökhan Emreciksin
- Gökhan Emreciksin (solda) 2009'da Fenerbahçe'de oynadı. 36 yaşındaki oyuncu sonra olarak Alaşehir Belediyespor forması giydi.
- Engin Baytar
- Kariyerinde Galatasaray ve Trabzonspor formalarını giyen Engin Baytar, son olarak İstanbul Siirtgücü Spor'da oynadı.