Spor GZT Giresunspordan transfer harekatı Üç isimle görüşülüyor
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GZT Giresunspor'dan transfer harekatı: Üç isimle görüşülüyor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor; Nabil Dirar, Sefa Yılmaz ve Ramazan Köse ile ilgileniyor. Üç oyuncuyla yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği bildirildi.

Haber Merkezi DHA
GZT Giresunspordan transfer harekatı: Üç isimle görüşülüyor
Dirar'ın Fenerbahçe ile bir sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

44 yıl aranın ardından Süper Lig'e yükselerek yılların özlemini sona erdiren GZT Giresunspor’da transfer çalışmalarını kulüp başkanı Hakan Karaahmet ile birlikte sürdüren teknik direktör Hakan Keleş, yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek istedikleri ve bu yönde çalıştıklarını söyledi.

Keleş, “Yeni sezonda güçlü bir kadro kurabilmek için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Başkanımız ile birlikte hemen her gün irtibat halindeyiz ve iyi bir koordinasyonda çalışıyoruz. Planlı ve programlı bir şekilde hareket ediyoruz. İç transferde görüşmelerimiz sürüyor. Dış transferler ile ilgili de takibimizde olan oyuncular var. Burada da bir liste oluşturacağım. Süper Lig’den de 3-4 yerli oyuncu transfer etmek istiyoruz. Şu an için kesin olarak anlaştık diyebileceğimiz bir oyuncumuz yok. Her türlü seçeneği titizlikle yürütüyoruz” diye konuştu.

Teknik direktör Hakan Keleş, idmanlarda oyuncularıyla yakından ilgileniyor.
DHA
Teknik direktör Hakan Keleş, idmanlarda oyuncularıyla yakından ilgileniyor.

"Öncelik ligde kalmak"

GZT Giresunspor’un ilk sezondaki hedefinin ligde kalmak olduğunu vurgulayan Keleş, “Önceliğimiz ligde kalmak. Sezon içerisinde güçlü, ne istediğini bilen, kararlı ve hırslı bir takım oluşturmamız gerekiyor. Bunun için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

  • Üç futbolcu gündemde
  • Bu arada Giresunspor yönetiminin, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Club Brugge takımında kiralık olarak geçiren Fenerbahçeli oyuncu Nabil Dirar, Gençlerbirliği’nden Sefa Yılmaz ve Kasımpaşa’dan kaleci Ramazan Köse ile yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiği belirtildi.

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