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Spor

Enkaz altından çıkan Mesut'tan Arda Güler'e mesaj

113. saatte enkazdan çıkarılan Mesut'un Arda Güler'e mesaj gönderdi. Küçük çocuk Arda Güler'e seslenerek, "Arda Güler abi seni çok seviyorum. Fenerbahçe'yi kurtarmaya devam et.'' dedi.

21:16 . 10/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arda Güler

Arda Güler

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından enkaz altındaki vatandaşlarımız için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

113. saatte enkazdan çıkarılan Mesut'un Arda Güler'e söyledikleri duygu dolu anlar yaşattı. Küçük çocuk Arda Güler'e seslenerek, "Arda Güler abi seni çok seviyorum. Fenerbahçe'yi kurtarmaya devam et. Abi hocaya bir de söyleyin, seni de oynatsın." dedi.

Arda Güler'den yanıt geldi

Arda Güler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Güzel kardeşim sen pes etmedin, mücadelenle umut oldun. Seni seviyoruz, yüz yüze görüşmek üzere'' diyerek Mesut'a mesaj gönderdi.



#Arda Güler
#Fenerbahçe
#deprem
18 dakika önce
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Enkaz altından çıkan Mesut'tan Arda Güler'e mesaj
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