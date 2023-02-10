Enkaz altından çıkan Mesut'tan Arda Güler'e mesaj

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından enkaz altındaki vatandaşlarımız için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

113. saatte enkazdan çıkarılan Mesut'un Arda Güler'e söyledikleri duygu dolu anlar yaşattı. Küçük çocuk Arda Güler'e seslenerek, "Arda Güler abi seni çok seviyorum. Fenerbahçe'yi kurtarmaya devam et. Abi hocaya bir de söyleyin, seni de oynatsın." dedi.

Arda Güler'den yanıt geldi

Arda Güler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Güzel kardeşim sen pes etmedin, mücadelenle umut oldun. Seni seviyoruz, yüz yüze görüşmek üzere'' diyerek Mesut'a mesaj gönderdi.







