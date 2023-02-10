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Spor

Premier Lig'in devleri depremzedeleri unutmadı

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından ark arkaya destek mesajları ve yardımlar gelmeye devam ediyor. Bir yardımda Premier Lig devleri Liverpool ve Everton'dan geldi.

20:20 . 10/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından ark arkaya destek mesajları ve yardımlar gelmeye devam ediyor. Premier Lig ekibi Liverpool, Everton karşılaşması sonrası iki takımın oyuncularının da giydiği formaları depremzedelere yardım amaçlı açık arttırmaya çıkaracağını açıkladı.

Premier Lig yardım yapacağını açıklamıştı

Daha önce Premier Lig, Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için toplam 1 milyon sterlin bağış yapacağını açıklamıştı. Ligde bu hafta sonu oynayacak maçlarda oyuncuların sahaya siyah kol bandıyla çıkacağı belirtilmişti.



#Liverpool
#Everton
#deprem
#yardım
1 saat önce
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Premier Lig'in devleri depremzedeleri unutmadı
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