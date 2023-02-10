Premier Lig'in devleri depremzedeleri unutmadı

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Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından ark arkaya destek mesajları ve yardımlar gelmeye devam ediyor. Premier Lig ekibi Liverpool, Everton karşılaşması sonrası iki takımın oyuncularının da giydiği formaları depremzedelere yardım amaçlı açık arttırmaya çıkaracağını açıkladı.
Daha önce Premier Lig, Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için toplam 1 milyon sterlin bağış yapacağını açıklamıştı. Ligde bu hafta sonu oynayacak maçlarda oyuncuların sahaya siyah kol bandıyla çıkacağı belirtilmişti.