Premier Lig'in devleri depremzedeleri unutmadı

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından ark arkaya destek mesajları ve yardımlar gelmeye devam ediyor. Premier Lig ekibi Liverpool, Everton karşılaşması sonrası iki takımın oyuncularının da giydiği formaları depremzedelere yardım amaçlı açık arttırmaya çıkaracağını açıkladı.