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Erce Kardeşler Hatayspor'dan ayrıldı

Erce Kardeşler Hatayspor'dan ayrıldı

17:486/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Erce Kardeşler
Erce Kardeşler

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, 30 yaşındaki kaleci Erce Kardeşler ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, 30 yaşındaki kaleci Erce Kardeşler ile yollarını ayırdı.


Hatayspor kulübünden yapılan açıklamada, “Takım kaptanlarımızdan Erce Kardeşler ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erce Kardeşler'e vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz” denildi.


Hatayspor'a 2022 yılında Trabzonspor'dan transfer edilen Erce Kardeşler, takım kaptanlığına kadar yükselmişti.





#Hatayspor
#Trendyol Süper Lig
#Erce Kardeşler

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