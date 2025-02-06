Erce Kardeşler Hatayspor'dan ayrıldı

Hatayspor kulübünden yapılan açıklamada, “Takım kaptanlarımızdan Erce Kardeşler ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erce Kardeşler'e vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz” denildi.