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Eren Elmalı Trabzonspor'a veda etti

Eren Elmalı Trabzonspor'a veda etti

13:3412/02/2025, среда
Yeni Şafak
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Eren Elmalı, 3.5 milyon euro+bonuslar karşılığında Galatasaray'a transfer oldu.
Eren Elmalı, 3.5 milyon euro+bonuslar karşılığında Galatasaray'a transfer oldu.

Galatasaray'a transferi gerçekleşen Eren Elmalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Trabzonspor'a veda etti.

Galatasaray, transferin son gününde Trabzonspor'un sol beki Eren Elmalı'yı kadrosuna kattı. Milli oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Trabzonspor camiasına veda etti.


Eren Elmalı paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

“Çok şey öğrendiğim, hem futbol hem karakter olarak olgunlaştığım, kendime çok şey kattığım Trabzonspor Ailesi. Bugün, kariyerimde yeni bir yolculuğa çıkmak üzere size veda ediyorum. Burada olduğum süre boyunca birlikte mücadele ettiğim takım arkadaşlarıma, teknik ekiplere, kulüp çalışanlarına ve bütün yöneticilere çok teşekkür ederim. Stadlarda ve sokaklardaki bitmek bilmeyen sevginiz ve desteğiniz bu yolculuğu benim için en özel kılan şeylerden biriydi. Kalbimde yeri her zaman ayrı olacak. Her şey için teşekkürler. Yolunuz hep açık, şansınız hep bol olsun…”







#Trabzonspor
#Eren Elmalı
#Galatasaray

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