Spor Ergin Ataman Gürcistanda yaşanan skandalı anlattı ve İbrahim Kutluaya tepki gösterdi
TBL

Ergin Ataman Gürcistan'da yaşanan skandalı anlattı ve İbrahim Kutluay'a tepki gösterdi

A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman, Gürcistan'da yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Ataman, "Son 4,5 dakikanın tekrar oynatılmasını veya maçın tekrarını talep ediyoruz" dedi. Koç ayrıca İbrahim Kutluay'ın oyunculara "Yüreksiz" demesine de sert tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ergin Ataman kime tepki gösterdi? Ergin Ataman Gürcistanda neler yaşandığını anlattı
Ergin Ataman

Ergin Ataman, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Gürcistan ile oynanan maçta yaşanan skandal olaylarla ilgili konuştu.

Deneyimli koçun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bizi masadan püskürttüler"

  • "22 saniyenin oynatılmamış olması skandal. Gerekli hukuki itirazımızı yaptık. Bizi masadan püskürttüler. Son 4,5 dakikanın tekrar oynatılmasını veya maçın tekrarını talep ediyoruz."

"Furkan'a saldırıda bulundular"

  • "Furkan Korkmaz, soyunma odasına gidince Gürcistan'ın oynamayan oyuncuları saldırıda bulundu. Furkan'ı koç odasına saklamışlar. Burası FIBA. Burada güç gösterisi yapılmasına izin verildi."

"Gürcü polisler oyuncularımızı tartakladı"

  • "Bizim takım soyunma odasına giderken, Gürcü polisinin bizim takımı tartakladığını ve ittiğini gördüm."

"Oyuncularımızı aç durumda"

  • "Otelde oyuncularımız aç durumda. Sporcu beslenmesiyle alakası bile yok yemeklerin."

İbrahim Kutluay'a tepki

  • "Eski oyuncuların (İbrahim Kutluay) ekranlarda çıkıp 'Yüreksizsiniz' demesini kınıyorum. Bu oyuncular yürek koyuyor. Başarısız olursak bunun sorumlusu benim, oyuncular değildir. Geçmişte kendi aralarında kavga edip bir başarı kazanamayan eski oyuncuların, bizim oyuncularımıza 'Yüreksizsiniz' demesi oyuncuları da yaralıyor."

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