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Ergin Atamanlı Panathinaikos ilk dördü garantiledi

Ergin Atamanlı Panathinaikos ilk dördü garantiledi

22:443/04/2025, Perşembe
AA
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Panathinaikos
Panathinaikos

THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında Monaco'ya konuk olan Ergin Atamanlı Panathinaikos, karşılaşmayı 88-76 kazanarak organizasyonda 21 galibiyet, 12 mağlubiyetle 3. sırada yer aldı ve ilk 4'ü garantiledi.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos AKTOR, THY Avrupa Ligi'nde play-off turunu ve ilk 4 sırada yer almayı garantiledi.


THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında Fransa temsilcisi Monaco'ya konuk olan Panathinaikos, karşılaşmayı 88-76 kazanarak organizasyonda 21 galibiyet, 12 mağlubiyetle 3. sırada yer aldı.


Avrupa Ligi'nde normal sezonunun bitimine 1 hafta kala ilk 4 sırada yer almayı garantileyen Yunan ekibi, play-off'ta ev sahibi avantajını da elde etti.




#Panathinaikos
#Ergin Ataman
#THY EuroLeague

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