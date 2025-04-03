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Alperen Şengün double-double yaptı! Rockets play-off vizesini kaptı

Alperen Şengün double-double yaptı! Rockets play-off vizesini kaptı

10:103/04/2025, Perşembe
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Alperen Şengün 15 sayı, 14 ribaunt ve 9 asistle oynadı.
Alperen Şengün 15 sayı, 14 ribaunt ve 9 asistle oynadı.

NBA'de milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 15 sayı, 14 ribauntla oynadığı maçta Houston Rockets, evinde Utah Jazz'ı 143-105 mağlup ederek play-off'lara katılmayı garantiledi.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 15 sayı, 14 ribaunt, 9 asistle "double-double" performans sergilediği maçta Utah Jazz'ı 143-105 mağlup etti. NBA'de 9 maç yapıldı. Jalen Green'in 22, Dillon Brooks 21 sayılık katkı yaptığı Toyota Center'daki müsabakada sezonun 50. galibiyetine imza atan Rockets, NBA play-off'larına katılmayı garantiledi. Jazz'da Isaiah Collier 22 sayı, 10 asistle "double-double" yaparken takım arkadaşı Collin Sexton, 18 sayılık katkı yaptı. Batı konferansında 50 galibiyet, 27 yenilgiyle 2. sıradaki Houston Rockets'in play-off'taki rakibi sıralamanın kesinleşmesinin ardından Los Angeles Clippers veya Memphis Grizzlies olacak. Utah Jazz ise 16 galibiyet, 61 mağlubiyetle Batı konferansının 15. yani son sırasında bulunuyor.




Thunder üst üste 11. galibiyetine yıldızı Gilgeous-Alexander'ın 33 sayısıyla uzandı


Oklahoma City Thunder, evi Paycom Center'da Detroit Pistons'ı 119-103 yenerek üst üste 11. galibiyetine yıldız oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander'ın 33 sayısıyla uzandı. Thunder'da Jalen Williams'ın 23 sayı kaydettiği maçta takım arkadaşı Chet Holmgren 22 sayı, 11 ribaunt ile "double-double" yaptı. Tim Hardaway Jr., Pistons adına 23 sayı attı. Oklahoma City Thunder, 64 galibiyet, 11 mağlubiyetle Batı konferansının zirvesinde bulunurken Detroit Pistons, 42 galibiyet, 32 yenilgiyle Doğu konferansının 5. sırasında yer alıyor.


Sonuçlar:


Washington Wizards-Sacramento Kings: 116-111

Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 119-105

Cleveland Cavaliers-New York Knicks: 124-105

Boston Celtics-Miami Heat: 103-124

Houston Rockets-Utah Jazz: 143-105

Dallas Mavericks-Atlanta Hawks: 120-118

Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 106-113

Oklahoma City Thunder-Detroit Pistons: 119-103

Los Angeles Clippers-New Orleans Pelicans: 114-98

#Alperen Şengün
#Detroit Pistons
#Houston Rockets
#NBA
#Oklahoma City Thunder
#Shai Gilgeous-Alexander
#Utah Jazz

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