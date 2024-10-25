Erik ten Hag iki maçı işaret etti: 'Hayal kırıklığı yaşadık'

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.





Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag açıklamalarda bulundu.

“İki tane zor maçtan çıktık. Porto ve Fenerbahçe deplasmanlarından 2 puan aldık. İlk golü attık ama hatalı bir gol yedik. Basit bir gol oldu bizim için. O golden önce 2-0 yapma şansı yakalamıştık. Fakat olmadı, hayal kırıklığı yaşadık. Artık Old Trafford'da maçlarımızı kazanmamız gerekiyor''





“6 haftadan sonra ilk 11'de oynadı. Bizim nasıl oynayacağımızı onun da görmesi gerekiyordu. Öğrendikçe daha iyi olacak''

‘“Bu zor bir deplasman. 4 hücum oyuncusuyla oynamak zor olabilirdi. Mazraoui ile oynadık. Bek olmadan önce 10 numara oynamışlığı vardı. Rolünü yerine getirdi. Eriksen'in golünde de rolü vardı. Anthony antrenmanlarda iyiydi. Biz genel olarak takımımızın performansından memnunuz''





“Fenerbahçe ile finalde karşılaşmak çok güzel olur. Taraftar ve ambiyansı çok iyi. Belli dönemlerde sıkıntı yaşadık. Defans ve pres anlarımızı ayarlamamız gerekiyordu. Bizim de Fenerbahçe'nin de pozisyonları var. İlk yarı Onana iki top çıkardı. Aslında kazanmak istiyorduk ama buraya gelmeden önce zor bir maç olacağını biliyorduk"























