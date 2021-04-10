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Erman Toroğlu: Galatasaray'da seneye değişmesi gereken tek adam Fatih Terim

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrasında karşılaşmayı değerlendiren spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fatih Terim'in teknik direktörlüğü bırakması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erman Toroğlu: Galatasarayda seneye değişmesi gereken tek adam Fatih Terim
Erman Toroğlu

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sona ererken, sarı kırmızılı takımın galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

"Fatih Terim seneye olmamalı"

Karşılaşma sonrasında A Spor'da mücadeleyi değerlendiren eski hakem Erman Toroğlu, Fatih Terim hakkında açıklamalarda bulundu. Galatasaray'da Terim'in gelecek sezon olmaması gerektiğini belirten Toroğlu, "Fatih Terim nerede? Hesap çıkarmışlar, çalıştığı dönemlerde 1 sene yok. 1 yıl bir adam atılır mı? Hiç öyle ‘Hakem’ filan demesin. Galatasaray’da seneye değiştirilmesi gereken bir numaralı adam Fatih Terim’dir. Çok net. Kenara çekilsin, biraz dinlensin. Belki biraz kendine gelebilir. Belki dışardan hatalarını görebilir ama Fatih bu şekilde devam edecekse Galatasaray’a zarar verir. ‘Ben Galatasaraylıyım’ diyor. Fatih Terim Galatasaraylıysa ve Galatasaray’a yardım etmek istiyorsa, teknik direktörlüğü bırakmalı Galatasaray’da. Çok net söyleyeyim. Galatasaray’da başkan olacak adamlar, Fatih Terim’den medet umuyorlarsa, vah o Galatasaray camiasının haline" ifadelerini kullandı.

  • "Galatasaray şampiyon olamaz"
  • Galatasaray'ın şampiyonluk şansının olmadığını belirten Erman Toroğlu, "Bu Galatasaray’dan kimse şampiyonluk beklemesin. Şampiyon olma şansı yok. Bir takım kötü oynayabilir ama bir takım böyle mücadele edemez. Bir tek Babel’den medet umuyorsun. Bir tek Babel var sahada duran. Onun haricinde kimse yok" dedi.

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