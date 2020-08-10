Erol Bulut: Fenerbahçe'nin hedefi her zaman şampiyonluk

Yeni sezon hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde start veren sarı-lacivertlilerde çalışmalar sürüyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, öğrencileri ile yakından ilgilenerek yeni sezonun parolasını şimdiden belirledi. Hedeflerinin her zaman şampiyonluk olduğunun altını çizen Erol Bulut, çalışmaların bu farkındalıkla süreceğini ifade etti.

Gece gündüz mücadele edeceklerini dile getiren sarı-lacivertli futbolcular ise "Düşünce kalkacak, bıkmadan çalışacağız, üzerimizdeki formanın sorumluluğu neyse onu yapacağız” şeklinde söz verdiler.

Sarı-lacivertli futbolcular bugün kulübün sağlık sponsporu Acıbadem Hastanesinde kontrollerini tamamlarken, antrenmanlarda da büyük bir özveri ve motivasyonla çalışmalarını sürdürüyorlar. Yüksek tempolu antrenman programlarına rağmen, çalışma sonrası da bireysel olarak sahada kalan bir çok isim özel çalışmalarına antrenman sonrası da devam ediyor.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası'nda 18 Ağustos’da başlayacak kampta ise teknik direktör Erol Bulut ve ekibi, daha ağırlıklı teknik, taktik çalışmalara geçecekler.

Vedat Muriqi için devler sıraya girdi Lazio’dan sonra West Bromwich Albion da Vedat Muriqi için Fenerbahçe’ye resmi teklif yaptı. Lazio, Kosovalı forvetin bonservisi için bonuslarla birlikte 18 milyon euro bonservis bedeli teklif ederken, sarı-lacivertliler 20 milyon eurodan aşağı Vedat’ı satmayı düşünmüyor.Lazio adına görüşmeleri sportif direktör Igli Tare, Emre Belözoğlu ile birlikte yapıyor. Lazio teknik direktörü Inzaghi, Immobile ile Vedat Muriqi’i beraber oynatmayı planlıyor, bu nedenle İtalyan kulübü Vedat Muriqi transferinde ısrarcı.West Bromwich'de devreye girdiİki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği ve Lazio’nun Vedat’ı mutlaka kadrosuna katmak istediği ifade edildi. Lazio ile pazarlıklar devam ederken, Premier Lig’in yeni ekibi West Bromwich Albion da Vedat Muriqi için sarı-lacivertli kulübe resmi teklifini sundu. Fenerbahçe, Vedat Muriqi için yüksek bonservis bedeliyle satmayı planlıyor.Fenerbahçe'nin transfer teklifinde bulunduğu Fedor Smolov kimdir?Fenerbahçe sol kanata roket alıyor: Stiven Mendoza kimdir?Lazio Vedat Muriqi için fiyat artırdı: İşte son teklifFedor Smolov'dan Fenerbahçe itirafı

Fenerbahçe'nin transfer teklifinde bulunduğu Fedor Smolov kimdir? Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe bir gün içerisinde tam dört ismi kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertliler Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş, Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen oyuncular Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile Trabzonspor'un maaş konusunda anlaşamadığı Filip Novak'ı transfer etti.Fenerbahçe Fedor Smolov'a teklifte bulunduFenerbahçe bu transferlerin ardından harcama limitlerine rağmen gözünü golcü oyunculara çevirdi. Vedat Muriqi'in olası Lazio transferinin ardından sarı-lacivertliler bu bölgeye oyuncu kazandırmak için Fedor Smolov'u gözüne kestirdi.TRT Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu Celta Vigo'da kiralık geçiren ve bonservisi Lokomotiv Moskova'da bulunan Fedor Smolov'a transfer teklifinde bulundu. Sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan golcü oyuncu için Rus ekibi transfer görüşmelerine sıcak bakıyor.Fedor Smolov kimdir?Fedor Smolov 9 Şubat 1990 yılında Saratov doğumlu Rus futbolcudur. Forvet pozisyonunda görev alan oyuncu, Rusya Premier Lig ekiplerinden FC Lokomotiv Moskova’da forma giyiyor.2007’de Dinamo Moskva’da profesyonel futbolculuk kariyerine başlayan 30 yaşındaki oyuncu, 2015-16 sezonunda, hem Futbol dergisi hem Sport-Ekspress gazetesi tarafından Rusya’da Yılın Futbolcusu seçildi.2012’den beri Rusya millî takımı forması giyen Smolov, ülkesinin 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası kadrolarında yer aldı.Fedor Smolov geçtiğimiz sezon toplamda çıktığı 33 karşılaşmada 6 gol ve 4 asistle oynadı.Fedor Smolov'un attığı birbirinden şık goller;Fenerbahçe Filip Novak'ı kadrosuna kattı: Sözleşme detayları bilinmiyorGaleri: Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarında dikkat çeken detay