Fenerbahçe'nin transfer teklifinde bulunduğu Fedor Smolov kimdir?

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe bir gün içerisinde tam dört ismi kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertliler Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş, Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen oyuncular Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile Trabzonspor'un maaş konusunda anlaşamadığı Filip Novak'ı transfer etti.

Fenerbahçe Fedor Smolov'a teklifte bulundu

Fenerbahçe bu transferlerin ardından harcama limitlerine rağmen gözünü golcü oyunculara çevirdi. Vedat Muriqi'in olası Lazio transferinin ardından sarı-lacivertliler bu bölgeye oyuncu kazandırmak için Fedor Smolov'u gözüne kestirdi.

TRT Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu Celta Vigo'da kiralık geçiren ve bonservisi Lokomotiv Moskova'da bulunan Fedor Smolov'a transfer teklifinde bulundu. Sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan golcü oyuncu için Rus ekibi transfer görüşmelerine sıcak bakıyor.

Fedor Smolov kimdir?

Fedor Smolov 9 Şubat 1990 yılında Saratov doğumlu Rus futbolcudur. Forvet pozisyonunda görev alan oyuncu, Rusya Premier Lig ekiplerinden FC Lokomotiv Moskova’da forma giyiyor.

2007’de Dinamo Moskva’da profesyonel futbolculuk kariyerine başlayan 30 yaşındaki oyuncu, 2015-16 sezonunda, hem Futbol dergisi hem Sport-Ekspress gazetesi tarafından Rusya’da Yılın Futbolcusu seçildi.

2012’den beri Rusya millî takımı forması giyen Smolov, ülkesinin 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası kadrolarında yer aldı.

Fedor Smolov geçtiğimiz sezon toplamda çıktığı 33 karşılaşmada 6 gol ve 4 asistle oynadı.

Fedor Smolov'un attığı birbirinden şık goller;