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Erol Bulut'un Trabzonspor maçındaki kilit adamı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut’un orta sahada forvet hattına yakın oynattığı Ozan Tufan’ın performansı Trabzonspor maçında belirleyici olacak. Milli oyuncu, hem rakip savunmaya baskı yapacak hem de takımın pozisyon üretmesine katkıda bulunacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Teknik direktör Erol Bulut, derbi öncesi Ozan Tufan'la bir görüşme yaptı.

Teknik direktör Erol Bulut, derbi öncesi Ozan Tufan'la bir görüşme yaptı.

Fotoğraf: Ömer Ürer / AA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut’un orta sahada forvet hattına yakın oynattığı Ozan Tufan’ın performansı yarın oynanacak olan Trabzonspor maçında belirleyici olacak.

Milli oyuncu rakip savunmaya baskı yaparak, rakibin geriden oyun kurmasını engelleyecek. Ozan Tufan bir taraftan savunmaya baskı yaparken, diğer taraftan takımın pozisyon oluşturmasına katkıda bulunacak. 25 yaşındaki futbolcu ayrıca dripling yaparak rakip savunmayı zorlayacak, çekeceği şutlarla gol arayacak.

Ozan Tufan bu sezon ortaya koyduğu performansla adından sıkça söz ettiriyor.
Ozan Tufan bu sezon ortaya koyduğu performansla adından sıkça söz ettiriyor.

Ozan'dan beklentilerini anlattı

Erol Bulut, Ozan ile görüşerek performansından çok memnun olduğunu söyledi ve Trabzonspor maçında kendisinden beklentilerini anlattı. Bulut, başarılı futbolcudan driplingle ceza sahasına sokulmasını, basit oynamasını, topu ayağında fazla tutmayarak hızlı bir şekilde hücum oyuncularıyla buluşturmasını istedi.

Dimitris Pelkas'tan Ozan Tufan ve Yunanistan itirafı
Dimitris Pelkas'tan Ozan Tufan ve Yunanistan itirafı

Fenerbahçe'nin son transferi Dimitris Pelkas, sarı-lacivertli kulübün televizyonuna açıklamalar yaptı. Göztepe maçını değerlendiren 26 yaşındaki oyuncu, "Çok mutluyum. İlk maçımda galip geldik, gol attım. Golle takıma katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Tabi önemli olan takımın kazanmasıydı" ifadelerini kullandı."Trabzonspor maçının önemini biliyoruz"Trabzonspor maçını kazanmak istediklerini vurgulayan Pelkas, "Şu anda önümüzdeki Trabzonspor maçına hazırlanıyoruz. Pantelis hoca ile de konuştuk. Bu maçlar özellikle Türkiye'de çok önemli. O yüzden en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor" dedi.Fenerbahçe son 5 sezonun en iyi başlangıcını yaptı Golden sonra Ozan Tufan ile ne konuştular?Attığı golden sonra Ozan Tufan'ın yanına giderek ona teşekkür ettiğini belirten 26 yaşındaki oyuncu, ""Ne zaman gol atsanız moral motivasyonunuz çok yükseklerde oluyor. Ben golden sonra Ozan'a doğru koştum ve ona da teşekkür ettim. Sonuçta çok güzel bir orta kesti, asist yaptı Ozan. Ona da çok teşekkür ettim" ifadelerini kullandı."Ozan'ın 'Yunanistan' demesi hoşuma gitti"Son olarak karşılaşmada Ozan Tufan'ın kendisine "Yunanistan" diye seslenmesi hakkında da konuşan Dimitris Pelkas, "Ozan'ın bana seslenme şeklini duydum. Çok da hoşuma gitti aslında. Sonuçta biz oyuncular olarak maç içinde baskı altındayız ve sürekli oyun içindeyiz. Bazı şeyleri unutabiliriz. Ben de maça çıktığımda 3 gündür takımdaydım, ben de herkesin ismini hatırlayamadım tabii doğal olarak. Ozan'ın yaptığı da çok iyi bir şey. O baskı altında bir anda aklına böyle bir şey gelmesi ve beni çağırması güzel bir anekdot aslında. Maç içinde duyamamıştım bunu" dedi.Ozan Tufan'ın Pelkas'a seslenişi kırdı geçirdi

Tümer Metin'den Fenerbahçeli futbolcu için dikkati çeken yorum: Son kez 11'de oynadı
Tümer Metin'den Fenerbahçeli futbolcu için dikkati çeken yorum: Son kez 11'de oynadı

Fenerbahçe'nin deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği maçı değerlendiren Tümer Metin, sarı-lacivertli futbolcuların performanslarıyla ilgili dikkati çeken tespitlerde bulundu. Metin'in maçın ardından TRT Spor'da yaptığı yorumlardan öne çıkanlar şöyle;"Fenerbahçe'de iki tane maestro var""Olağanüstü bir kadro kuruldu' deniyor ama bu kadronun şu ana kadar tam olarak sahaya yansıdığını söyleyemeyiz. Tecrübeli kadrolar bazen sadece inisiyatifli oynarlar. Şimdi Fenerbahçe'de iki tane maestro var; Sosa ve Gustavo. Oyunun patronları bunlar ve Fenerbahçe belki de önümüzdeki haftalarda bu oyuncuların etrafını iyi donatarak istediğini oyunu görecek." "Valencia bence son kez ilk 11'de görev aldı""Fenerbahçe için kendi adına oyunu eksiye sokacak taraflar da var. Artıları da söyleyelim tabii; kadro derinliğinde Erol hocanın avantajları var ve bence Enner Valencia bu kadro derinliğinde son kez ilk 11'de görev aldı, son kez şansını kullandı. Valencia tarafında bir değişiklik olacak." "Ozan Tufan sazı eline aldı""Pelkas da o bölgeye girmekte zorlandı. Ozan Tufan sahneye çıktı ve yine sazı eline aldı, oyunu açtı. Ozan Tufan sadece çalımla değil pasla da rakibin oyununu düşürüyor; bu başka bir meziyet.""Fenerbahçe'nin fişi çekmesi lazımdı""Fenerbahçe golleri buldu, oyunu yakaladı ve Göztepe karşısında ağırlığını koydu. 3-2 çok garanti skor değil ama Fenerbahçe'nin bu kadrosunun fişi çekmesi lazımdı, çekemediler. Cisse ile iki tane buldular, Pelkas ile kaçırdılar, Samatta ile kaçırdılar, Gustavo ile kaçırdılar. Göztepe kalecisini de tebrik etmek lazım, olağanüstü bir performans sergiledi."Gol düellosunda kazanan FenerbahçeOzan Tufan'ın Pelkas'a seslenişi kırdı geçirdi

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