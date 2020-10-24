Erol Bulut'un Trabzonspor maçındaki kilit adamı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut’un orta sahada forvet hattına yakın oynattığı Ozan Tufan’ın performansı yarın oynanacak olan Trabzonspor maçında belirleyici olacak.

Milli oyuncu rakip savunmaya baskı yaparak, rakibin geriden oyun kurmasını engelleyecek. Ozan Tufan bir taraftan savunmaya baskı yaparken, diğer taraftan takımın pozisyon oluşturmasına katkıda bulunacak. 25 yaşındaki futbolcu ayrıca dripling yaparak rakip savunmayı zorlayacak, çekeceği şutlarla gol arayacak.

Ozan'dan beklentilerini anlattı

Erol Bulut, Ozan ile görüşerek performansından çok memnun olduğunu söyledi ve Trabzonspor maçında kendisinden beklentilerini anlattı. Bulut, başarılı futbolcudan driplingle ceza sahasına sokulmasını, basit oynamasını, topu ayağında fazla tutmayarak hızlı bir şekilde hücum oyuncularıyla buluşturmasını istedi.

Dimitris Pelkas'tan Ozan Tufan ve Yunanistan itirafı Fenerbahçe'nin son transferi Dimitris Pelkas, sarı-lacivertli kulübün televizyonuna açıklamalar yaptı. Göztepe maçını değerlendiren 26 yaşındaki oyuncu, "Çok mutluyum. İlk maçımda galip geldik, gol attım. Golle takıma katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Tabi önemli olan takımın kazanmasıydı" ifadelerini kullandı."Trabzonspor maçının önemini biliyoruz"Trabzonspor maçını kazanmak istediklerini vurgulayan Pelkas, "Şu anda önümüzdeki Trabzonspor maçına hazırlanıyoruz. Pantelis hoca ile de konuştuk. Bu maçlar özellikle Türkiye'de çok önemli. O yüzden en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor" dedi.Fenerbahçe son 5 sezonun en iyi başlangıcını yaptı Golden sonra Ozan Tufan ile ne konuştular?Attığı golden sonra Ozan Tufan'ın yanına giderek ona teşekkür ettiğini belirten 26 yaşındaki oyuncu, ""Ne zaman gol atsanız moral motivasyonunuz çok yükseklerde oluyor. Ben golden sonra Ozan'a doğru koştum ve ona da teşekkür ettim. Sonuçta çok güzel bir orta kesti, asist yaptı Ozan. Ona da çok teşekkür ettim" ifadelerini kullandı."Ozan'ın 'Yunanistan' demesi hoşuma gitti"Son olarak karşılaşmada Ozan Tufan'ın kendisine "Yunanistan" diye seslenmesi hakkında da konuşan Dimitris Pelkas, "Ozan'ın bana seslenme şeklini duydum. Çok da hoşuma gitti aslında. Sonuçta biz oyuncular olarak maç içinde baskı altındayız ve sürekli oyun içindeyiz. Bazı şeyleri unutabiliriz. Ben de maça çıktığımda 3 gündür takımdaydım, ben de herkesin ismini hatırlayamadım tabii doğal olarak. Ozan'ın yaptığı da çok iyi bir şey. O baskı altında bir anda aklına böyle bir şey gelmesi ve beni çağırması güzel bir anekdot aslında. Maç içinde duyamamıştım bunu" dedi.Ozan Tufan'ın Pelkas'a seslenişi kırdı geçirdi