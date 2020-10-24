Erol Bulut'un Trabzonspor maçındaki kilit adamı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut’un orta sahada forvet hattına yakın oynattığı Ozan Tufan’ın performansı Trabzonspor maçında belirleyici olacak. Milli oyuncu, hem rakip savunmaya baskı yapacak hem de takımın pozisyon üretmesine katkıda bulunacak.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut’un orta sahada forvet hattına yakın oynattığı Ozan Tufan’ın performansı yarın oynanacak olan Trabzonspor maçında belirleyici olacak.
Milli oyuncu rakip savunmaya baskı yaparak, rakibin geriden oyun kurmasını engelleyecek. Ozan Tufan bir taraftan savunmaya baskı yaparken, diğer taraftan takımın pozisyon oluşturmasına katkıda bulunacak. 25 yaşındaki futbolcu ayrıca dripling yaparak rakip savunmayı zorlayacak, çekeceği şutlarla gol arayacak.
Ozan'dan beklentilerini anlattı
Erol Bulut, Ozan ile görüşerek performansından çok memnun olduğunu söyledi ve Trabzonspor maçında kendisinden beklentilerini anlattı. Bulut, başarılı futbolcudan driplingle ceza sahasına sokulmasını, basit oynamasını, topu ayağında fazla tutmayarak hızlı bir şekilde hücum oyuncularıyla buluşturmasını istedi.
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