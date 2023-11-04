Ertuğrul Doğan: Kim bu operasyon yapan sahtekarlar

Trendyol Süper Lig 11.hafta derbi karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti. Başkan Ertuğrul Doğan, karşılaşmadaki Zorbay Küçük ve VAR hakemin verdiği kararlar üzerine basın açıklamasında bulundu.





Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları:

'Ahlaksızlığın, terbiyesizliğin bitmesi lazım'

"Türk futbolunda başka şeyler gelişiyor. İnanılmaz, inanılmaz işler oluyor. İnanılmaz hareketler oluyor. İnanılmaz VAR kararları oluyor. Ben daha önce bu tarz konuşmak istemiyorum. Bazı şeyleri zorluyorlar. Biz Trabzonlular böyle çok zorlanacak insanlar değiliz. Bu terbiyesizliğin artık bitmesi lazım. Ahlaksızlığın, terbiyesizliğin bitmesi lazım. VAR'a oturan arkadaş bir daha Türkiye'de hakemlik yapabilecek mi, merak ediyorum!"





'Kim bu operasyon yapan sahtekarlar!'

"Eğer hakemlik yapacaksa, bunu kimin onay ve rızasıyla yapacak. Çok merak ediyorum. Federasyon önce başka bir şey, sonra başka bir şey söylüyor. Pendik maçından sonra konuştuğumuzda orada da bir hakem sahtekarlığı vardı. Açık söylüyorum. Saha kenarında bir hakem geliyor 'Gördüm, vurdu, yüzüne dirsek attı' diyor. Pozisyonda dirsek yok ama gördüğünü söylüyor. Bu dediklerim sadece Trabzonspor için geçerli değil. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş için de geçerli. Kimse sahada bunları istemiyor. Kimse, kimsenin hakkını yenmesini istemiyor. Ben Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın hakkı yensin istemem. Ben hakkım olmayan hiçbir şey istemiyorum. Kim bu operasyon yapan sahtekarlar!"





'Çok net söylüyorum bak!'

"Bazı şeyleri söylemek istemiyorum. Federasyon, bu işe önlemini almazsa, açık ve net söylüyorum, hayatlarında görmedikleri tepkiyi bizden görecekler. Çok net söylüyorum bak!"





'Adam gibi maç yönetin'

"Bir şeyin başında oturuyorsun. Adam gibi maç yönetin! Bize bir şey çalıyor, başkasına başka şey çalıyor. İnanılmaz bir sahtekarlık var. Bu düzenin değişmesi gerekiyor. Yoksa çok farklı kaoslarla karşı karşıya kalırız"















