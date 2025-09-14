Yeni Şafak
Ertuğrul Doğan: Takımı sahadan çekmeyi düşündük

Selman Ağrıkan
21:3314/09/2025, Pazar
G: 14/09/2025, Pazar
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu. Derbideki hakem kararlarına isyan eden Doğan, karşılaşmayla ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Derbideki hakem karlarına tepki gösteren Doğan, dikkat çeken ifadeler kullandı.


Başkan Doğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:


"Uğraşılacak bir camia değiliz"

"İptal edilen gol var, akla mantığa sığmıyor. Bu kararları nasıl veriyorlar anlamak zor. Biz bir ara takımı sahadan çekmeyi bile düşündük. Kimsenin kimseye bunu yapmanın hakkı yok. Trabzonspor camiası uğraşılacak bir camia değil."


"Kasıt var"

"Herkes rahatsız ama çözülmüyor. Ekrana bir görüntü geliyor, maç içerisinde iki görüntü var ama ekrana bir görüntü geliyor. Çok değişik, kasıt var."


"Bu MHK ile olmaz"

"Bu Merkez Hakem Kurulu (MHK) ile olmayacağını açıkça burada dile getiriyorum. Geçen sezon da dile getirdik. Bugün de söylüyorum. Sözlerimin arkasındayım. Federasyon ile görüşeceğiz. Bu şekilde bir şey, hiç kimsenin başına gelmemeli. Bu işin peşindeyiz. Kimsenin canı yanmasın, böyle yanmasın. Hata olur, biz hata olmaz demiyoruz. Bizler de hata yapıyoruz. Ama tek bir görüntü ile diğer açıları göstermeden hata başka bir şey, yazık."


"Böyle VAR hiç gelmesin"

"Kaliteli arkadaşlar gelse olurdu ama böyle VAR gelecekse, hiç gelmesin."


"Galibiyet primi verdim"

"Tüm oyuncuları tebrik ettim ve sarıldım. Galibiyet primi verdim."








