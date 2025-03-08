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Ertuğrul Doğan'dan TFF'ye tepki: Haksızlığa karşı susmayacağız

Ertuğrul Doğan'dan TFF'ye tepki: Haksızlığa karşı susmayacağız

13:388/03/2025, Cumartesi
G: 8/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Ertuğrul Doğan'a verilen ceza büyük şaşkınlığa neden olmuştu.
Ertuğrul Doğan'a verilen ceza büyük şaşkınlığa neden olmuştu.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) verdiği hak mahrumiyeti cezasına ilişkin açıklama yaptı. Doğan, "Futbol sahnesindeki adaletsiz düzene boyun eğmeyeceğiz, ayrıcalıklara teslim olmayacağız. Bu mücadele yalnızca bir kulübün değil, hakkı gasp edilen herkesin davasıdır" ifadelerini kullandı.

PFDK, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a 46 gün hak mahrumiyeti ve 750 bin lira para cezası verdi. Başkan Doğan, kulübün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada verilen cezaya tepki göstererek haksızlığa karşı susmayacaklarını belirtti.


İşte Ertuğrul Doğan'ın o açıklaması:

"Futbolumuz yıllarca adaletsizliğin gölgesinde sınanmış, ayrıcalığın hüküm sürdüğü bir tiyatroya dönüştürülmüş, nice haklı mücadele baskı ve anlamsız cezalarla bastırılmaya çalışılmıştır.


Bizler, 'Bir yerdeki adaletsizlik, her yerdeki adalet için tehdittir' sözünden hareketle haksızlığa sessiz kalmadan yolumuza devam ettik! Çünkü adaletsizlik ödün verildikçe büyüyen, göz yumuldukça kök salan bir zehirdir. Ona boyun eğmek yalnızca bugünü değil, yarını da karanlığa mahkûm bırakmak anlamına gelir.


Şu bir gerçek ki, en büyük dönüşümler en sert şekilde sınanan iradelerden doğmuştur. Haklı bir dava uğruna uğraş verenler zamanın kirli çarklarını adaletin yönüne çevirmeyi başarmışlardır. Çünkü adalet, onu savunmaktan korkmayanların ve dimdik duranların omuzlarında yükselir.


Trabzonspor olarak, bu mücadeleyi yalnızca kendimiz için değil, Anadolu’nun tüm mazlum kulüpleri için de sürdürüyoruz! Futbol sahnesindeki adaletsiz düzene boyun eğmeyeceğiz, ayrıcalıklara teslim olmayacağız. Bu mücadele yalnızca bir kulübün değil, hakkı gasp edilen herkesin davasıdır.


Unutmayınız ki hakikatin güneşi bulutların arasında kaybolsa da asla batmaz! Adalet isteyenler olarak bedel ödemeyi zaten göze almıştık. Ne verilen cezalar ne de yıldırma politikaları bizi yolumuzdan döndüremez. Rahmetli Başkanımız Özkan Sümer’in dediği gibi, haksızlığı hiçbir zaman hak olarak görmedik, görmeyeceğiz! Haksızlığa karşı susmayacağız!"





#Trabzonspor
#Ertuğrul Doğan
#TFF

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