Hacıosmanoğlu Federasyonu çığrından çıktı: Vaatlerinin yerini skandalları aldı!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sezon başında kamuoyuna açıkladığı vaatleri futbol camiası içerisinde olumlu karşılanmıştı. Ancak Hacıosmanoğlu başkanlık koltuğuna oturduktan sonra birçok söyleminde değişikliğe gitti.

"Başkanların sevkini yasakladım" demişti!

Başkanlık koltuğuna oturmadan önce yaptığı konuşmada başkanların dilediğince konuşabileceğini ve onlar için verilen cezalara müsaade etmeyeceğini belirten Hacıosmanoğlu bu tavrından vazgeçti. Türkiye Futbol Federasyonu, 16.01.2025 tarih ve 30 sayılı toplantısında aldığı kararla kulüp yöneticilerine hak mahrumiyeti cezasını geri getirdi ve para cezaları yükseltildi. Karar, kulüplerin tepkisini çekerken TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun geçtiğimiz yıl MHK yaz seminerinde yaptığı, "Başkanların PFDK'ya sevk edilmesini yasakladım. Onlar artık istediği gibi konuşacak" sözleri akıllara geldi.

İbrahim Hacıosmanoğlu, Mehmet Büyükekşi döneminde olduğu gibi futbolun baş aktörlerinden biri haline geldi. TFF Başkanı, futbol kamuoyunda tepkilerin odak ismi oldu.

Ertuğrul Doğan'a 46 gün hak mahrumiyeti ve para cezası

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, TFF'nin talimat değişikliği sonrasında ceza alan isimlerin son kurbanı oldu. Doğan'a kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ve yaptığı açıklamalar nedeniyle 23'er gün hak mahrumiyeti cezası ve 750 bin lira para cezası verildiği kaydedildi. Trabzonspor Kulübü'ne ise farklı gerekçelerle toplam 1 milyon 168 bin lira para cezası uygulandı.

Son aşamada Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK'ye ise çeşitli nedenlerle 168'er bin lira para cezası verildi.

Hacıosmanoğlu iletişim kurarken tehdit dilini kullandı

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sezon devam ederken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile yaşadığı gerginlik ise kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Başkanın TRT'de çıktığı bir canlı yayın esnasında Galatasaray Kulübü tarafından istifaya davet edilmesinin ardından ipler tamamen koptu. Hacıosmanoğlu yaşanan gerginlikle ilgili, "Bir gün ben bu görevden ayrılacağım, sayın başkan da Galatasaray Başkanlığı’ndan ayrılacak. Ben çocuklarıma haysiyetli bir miras bırakacağım. Benimle ilgili söylediklerinizi ispatlayamazsanız bunun bedeli ağır olur" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu için suç duyurusunda bulunmuştu.

Yerli Hakem politikasını değiştirdi!

Türk hakemlerle yola devam edeceğini keskin bir dille ifade eden Hacıosmanoğlu, sezonun devam eden bölümünde ise bu sözlerini değiştirdi. İlk olarak VAR atamalarında yabancı hakemleri tercih etmeye başlayan federasyon, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Slavko Vincic'i orta hakem olarak atadı. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun önümüzdeki derbilerde ise nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu.

Türkiye'de 1970'den bu yana ilk kez bir yabancı hakem yerel ligde maç yönetti. Galatasaray-Fenerbahçe maçı için Sloven hakem Slavko Vincic atanmıştı.

Tarafsızlığını Trabzonspor'un kötü gidişiyle anlatmaya çalıştı

İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde çıktığı bir basın toplantısında Trabzonsporluların tepkisini çekti. Hacıosmanoğlu o açıklamasında; ''Bize de bazı yakıştırmalar yapıyorlar. Kolumu kesseler kanım bordo mavi akar. Trabzonspor küme düşme hattının üstünde. Bu durum ne kadar adaletli yönettiğimizin kanıtıdır.'' ifadelerini kullandı. Trabzonsporlu taraftarlar, Hacıosmanoğlu'nu bu sözleriyle eleştirirken teknik direktör Şenol Güneş de yaşanan sürece kayıtsız kalmadı. Güneş, Hacıosmanoğlu'na "Seni kandırıyorlar" şeklinde mesaj gönderdi.





💥 Şenol Güneş’in İbrahim Hacıosmanoğlu hakkındaki sözleri geceye damga vurdu. pic.twitter.com/UfLpmtX8yi — SPOR (@yenisafakspor) February 26, 2025

Milli futbolculara 'villa' vaadi!

Hacıosmanoğlu, sezon içerisinde katıldığı bir canlı yayında A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’na katılması halinde futbolculara birer villa vereceğini söylemişti. Bu sözler sadece futbol kamuoyunda değil, Türkiye gündeminde de büyük tartışma çıkarmıştı.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun canlı yayında yaptığı açıklamalar şu şekildeydi;

“22 senedir Dünya Kupası’na katılmıyoruz. 22 senedir katılmadığın bir Dünya Şampiyonası’nda böyle bir imkan varsa böyle de bir jenerasyonun varsa sadece futbolcu kardeşlerimiz sahada görevini yapmayacak siz de yönetim olarak görevinizi yapacaksınız. 4 bin tane villa yapacağız. Biz de orada dedik ki kardeşlerimize ‘Böyle bir projemiz var. 22 senedir Dünya Şampiyonası’na gidemiyoruz. Katıldığınız gün birer tane ev sizin. Eviniz orada hazır.’”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu seçim öncesi ve seçimin hemen ardından yaptığı açıklamalarda Türk futboluna dair vaatlerini şu şekilde sıralamıştı;

TFF’nin başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun seçim vaatleri.











