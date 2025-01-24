Federasyon futbolda tehdit iklimi oluşturuyor: Artık başkanlar konuşamayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbol camiasında büyük tepkilere neden olan bir karar aldı. TFF Yönetim Kurulu'nun 16.01.2025 tarih ve 30 sayılı toplantısında, Futbol Disiplin Talimatı'nda dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. Kulüp yöneticilerine ve kulüplere açıklamaları nedeniyle verilen cezaları düzenleyen 38. maddede yapılan değişiklikle, hak mahrumiyeti cezası geri getirildi ve para cezalarında büyük bir artış yapıldı.





Cezalar katlandı





Süper Lig kulübü yöneticileri, eski talimatta minimum 150.000 TL ve maksimum 750.000 TL arası ceza alıyorken bu miktar, minimum 1.500.000 TL ve maksimum 3.000.000 TL'ye yükseltildi.





Öte yandan Süper Lig kulüpleri, eski talimatta 600.000 TL ile 1.200.000 TL arası ceza alıyorken bu para 2.000.000 TL ile 5.000.000 TL'ye yükseldi.





Bu cezalar dışında;





1. Lig kulüpleri, eski talimatta 300.000 TL-600.000 TL arası ceza alıyorken bu para 400.000 TL - 1.000.000 TL'ye yükseldi.





2. Lig kulüpleri, eski talimatta 150.000 TL-300.000 TL arası ceza alıyorken bu para 200.000 TL - 500.000 TL'ye yükseldi.





3. Lig kulüpleri, eski talimatta 75.000 TL-150.000 TL arası ceza alıyorken bu para 100.000 TL - 250.000 TL'ye yükseldi.





Görevlilere 1 ila 3 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya hak mahrumiyeti ve ihlalin ağırlığına göre ilaveten;





Süper Lig için 1.500.000 TL'ye kadar,





1.Lig için 300.000 TL'ye kadar,





2.Lig için 150.000 TL'ye kadar,





3.Lig için 75.000 TL'ye kadar para cezası verilecek.





TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na tepki





Başta Galatasaray olmak üzere kulüpler bu değişiklik sonrası TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepkili. Zira Hacıosmanoğlu, TFF'ye başkan seçildikten sonra Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yaz seminerine katılmış ve orada konuyla ilgili, "Başkanların PFDK'ya sevk edilmesini yasakladım. Onlar artık istediği gibi konuşacak." ifadelerini kullanmıştı.





Dursun Özbek 38. maddeden sevk edildi





Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Aralık 2024'te sevk edildiği PFDK'dan 30 gün hak mahrumiyeti ve toplamda 360 bin TL para cezası almıştı.





Sarı-kırmızılıların başkanı Özbek, son olarak 21 Ocak 2025 tarihinde 38. maddeden PFDK'ya sevk edildi. Disiplin Kuruluna sevk edilen Dursun Özbek için isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza verilmedi. Sevk gerekçesinde ise şu ifadeler kullanıldı:





"Galatasaray A.Ş. Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'in kulüp sosyal medya (X) hesabından 18.01.2025 tarihinde yapılan paylaşımda yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."





Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde sevk edildiği PFDK'dan ceza almadı.





Futbol Disiplin Talimatı 38. maddenin içeriği ne?



