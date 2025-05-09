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Erzincan’ın Floor Curling takımı Türkiye finallerinde

Erzincan’ın Floor Curling takımı Türkiye finallerinde

11:469/05/2025, Cuma
IHA
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Erzincan’ın Floor Curling takımı
Erzincan’ın Floor Curling takımı

Erzincan Şehit Er Süleyman Aydın Ortaokulu Erkek Floor Curling takımı, Elazığ’daki grupları geçerek Mersin’deki Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2024-2025 Okul Sporları Faaliyet Programı kapsamında 06-09 Mayıs 2025 tarihleri arasında Elazığ’da düzenlenen Okul Sporları Floor Curling Küçükler Grup Yarışmaları’nda Şehit Er Süleyman Aydın Ortaokulu Küçük Erkekler Floor Curling Takımı, katıldığı grup müsabakalarında Türkiye finallerine adını yazdırdı.


Erzincan’ı temsil eden Floor Curling Takımı, 2-4 Haziran 2025 tarihleri arasında Mersin ilinde düzenlenecek olan Okul Sporları Floor Curling Küçükler Türkiye Finalleri’nde şampiyonluk mücadelesi verecek.




#Gençlik ve Spor Bakanlığı
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