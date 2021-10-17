TFF 1. Lig ekibinden gol yağmuru

TFF 1. Lig’in 9. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor evinde Altınordu ile karşılaştı. Müsabakadan ev sahibi ekip 6-2’lik skorla galip ayrıldı.

Erzurumspor'un rakibini farklı yendiği sırada Bayern Münih'te Leverkusen'ı 5-1 mağlup etti. İki ekibin de rakiplerini farklı yenmesi sonucunda sosyal medyada, "Erzurumspor, Bayern Münih gibi" yorumları yapıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısından dakikalar

5. dakikada Metehan’ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Sami’nin sert şutu ağlarla buluştu. 0-1

5. dakikada Metehan’ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Sami’nin sert şutu ağlarla buluştu. 0-1 8. dakikada Aykut kendi yarı sahasında bir anda sert vurdu. Bu şutu kaleci güçlükle dışarı çeldi.

45 2. dakikada Ahmet Dereli’nin pasıyla savunmanın arkasına sarkan Ahmet İlhan bir anda kaleciyle karşı kaşıya kaldı. Topla ceza sahasına giren Ahmet İlhan düzgün vuruşla topu filelerle buluşturdu. 0-2

45+5. dakikada Süleyman’ın sol taraftan ortasını kaleci yumrukladı, boşta kalan topu Eren filelerle buluşturdu. 1-2

45+7. dakikada Aykut’un havalandırdığı topta arka direkte topla buluşan kafayla içeri çevirdi. Müsait pozisyondaki Eren topu ağlara gönderdi. 2-2

İlk yarı bu skorla sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısından dakikalar