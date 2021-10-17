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TFF 1. Lig ekibinden gol yağmuru

TFF 1. Lig'in 9. haftası bol gollü karşılaşmalara sahne oluyor. Sahasında Altınordu'yu konuk eden Erzurumspor mücadeleden 6-2'lik skorla galip ayrıldı.

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Haber Merkezi İHA
Erzurumspor 6-2 Altınordu maç özeti izle
Erzurumsporlu oyuncuların gol sevinçleri

TFF 1. Lig’in 9. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor evinde Altınordu ile karşılaştı. Müsabakadan ev sahibi ekip 6-2’lik skorla galip ayrıldı.

Erzurumspor'un rakibini farklı yendiği sırada Bayern Münih'te Leverkusen'ı 5-1 mağlup etti. İki ekibin de rakiplerini farklı yenmesi sonucunda sosyal medyada, "Erzurumspor, Bayern Münih gibi" yorumları yapıldı.
Karşılaşmanın ilk yarısından dakikalar

  • 5. dakikada Metehan’ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Sami’nin sert şutu ağlarla buluştu. 0-1
  • 8. dakikada Aykut kendi yarı sahasında bir anda sert vurdu. Bu şutu kaleci güçlükle dışarı çeldi.
  • 45 2. dakikada Ahmet Dereli’nin pasıyla savunmanın arkasına sarkan Ahmet İlhan bir anda kaleciyle karşı kaşıya kaldı. Topla ceza sahasına giren Ahmet İlhan düzgün vuruşla topu filelerle buluşturdu. 0-2
  • 45+5. dakikada Süleyman’ın sol taraftan ortasını kaleci yumrukladı, boşta kalan topu Eren filelerle buluşturdu. 1-2
  • 45+7. dakikada Aykut’un havalandırdığı topta arka direkte topla buluşan kafayla içeri çevirdi. Müsait pozisyondaki Eren topu ağlara gönderdi. 2-2
  • İlk yarı bu skorla sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısından dakikalar

  • 51. dakikada savunmadan seken topu ceza sahası dışında önünde bulan Hasek düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 3-2
  • 73. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Orhan’ın kafa vuruşunu savunma çizgiden çıkarttı, boşta kalan topu Shala filelere gönderdi. 4-2
  • 76. dakikada Shala’nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalen Eren kaleciyi çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi. 5-2
  • 81. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Novikovas direk kaleye vurduğu top ağlara gitti. 6-2
  • Mücadele 6-2 sona erdi.
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