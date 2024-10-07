Eski Galatasaraylı Hollanda efsanesi vefat etti

Hollanda milli takımının önemli bir oyuncusu olan ve Johan Cruyff'a benzetilen Neeskens, 1974 ve 1978 FIFA Dünya Kupalarını ikinci sırada tamamlamasında rol oynamıştı.

"KNVB, Johan Neeskens'in beklenmedik ölümünü büyük bir üzüntüyle öğrendik. Johan en büyüklerimizden biriydi. Onu çok özleyeceğiz. Eşi Marlis'e, çocukları Christian, Tamara, Bianca ve Armand'a, torunları Djoy ve Lovee'ye, akrabalarına ve arkadaşlarına bu büyük kaybı taşıyabilmeleri için büyük güç diliyoruz. Huzur içinde yat Johan."