Yeni Şafak
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Eski Galatasaraylı Hollanda efsanesi vefat etti

Eski Galatasaraylı Hollanda efsanesi vefat etti

18:017/10/2024, Pazartesi
G: 7/10/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Johan Neeskens
Johan Neeskens

Hollandalı futbol efsanesi, Ajax ve Barcelona formaları giyen Johan Neeskens, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Barcelona ve Ajax futbol efsanesi Johan Neeskens, 73 yaşında hayatını kaybetti.


Hollanda milli takımının önemli bir oyuncusu olan ve Johan Cruyff'a benzetilen Neeskens, 1974 ve 1978 FIFA Dünya Kupalarını ikinci sırada tamamlamasında rol oynamıştı.


Hollanda Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"KNVB, Johan Neeskens'in beklenmedik ölümünü büyük bir üzüntüyle öğrendik. Johan en büyüklerimizden biriydi. Onu çok özleyeceğiz. Eşi Marlis'e, çocukları Christian, Tamara, Bianca ve Armand'a, torunları Djoy ve Lovee'ye, akrabalarına ve arkadaşlarına bu büyük kaybı taşıyabilmeleri için büyük güç diliyoruz. Huzur içinde yat Johan."



Johan Neeskens, 2009/10 sezonunda Frank Rijkaard'ın Galatasaray'da yardımcısı olarak da görev yapmıştı.




#Galatasaray
#Johan Neeskens
#Trendyol Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yarın havalar nasıl olacak? 8 Ekim 2024 Meteoroloji yarınki hava durumu tahminleri