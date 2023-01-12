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Eski takım arkadşından Ronaldo'ya destek geldi

Miralem Pjanic, Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'a giderek doğru bir karar verdiğini belirterek, "Cristiano çok hırslı bir kulüp olan Al-Nassr'a gitti. Futbolun burada geleceği olacağına inanıyorum. Futbol burada çok fazla gelişim sağlayacak. Ronaldo'nun seçimi beni şaşırtmadı." dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Eski takım arkadşından Ronaldoya destek geldi
Ronaldo geçtiğimiz günlerde rekor bedelle Al Nassr'a transfer olmuştu.

Kariyerini Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Sharjah FC'de sürdüren Miralem Pjanic, İtalyan basınından Tuttosport'a açıklamalarda bulundu.

Hayatında şu anda her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Pjanic, "Hayatım şu anda iyi gidiyor. Dubai'deyim. Gerçekten burada olmaktan dolayı heyecanlıyım. Her şeyimi sahaya verip Asya Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz. Ligin kalitesi oldukça iyi. Kulübün organizasyonu harika ve çok iyi bir antrenömüz var." dedi.

''Beni şaşırtmadı''

Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'a transfer olarak doğru bir karar verdiğini belirten Pjanic, Portekizli yıldızın seçime şaşırmadığını söyledi, "Cristiano çok hırslı bir kulüp olan Al-Nassr'a gitti. Futbolun burada geleceği olacağına inanıyorum. Futbol burada çok fazla gelişim sağlayacak. Ronaldo'nun seçimi beni şaşırtmadı. İnsanların düşündüğü gibi buradaki seviye düşük değil."

"Tekrar İtalya'ya dönecek misiniz?" sorusuna ise Pjanic şu yanıtı verdi, "Evet, geri geleceğim. İtalya'yı seviyorum. Ancak ara transfer döneminde bir şey olur mu bilmiyorum. Kimse beni aramadı."

Miralem Pjanic ve Cristiano Ronaldo, 2018-2020 yılları arasında Juventus'ta birlikte forma giymişti.

Cristiano Ronaldo Al-Nassr'da
SPOR
Cristiano Ronaldo Al-Nassr'da

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