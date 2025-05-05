Eskişehir'deki satranç turnuvası tamamlandı

A ve B kategorilerinde dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını aldı. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından turnuvayla ilgili yapılan paylaşımda, "Tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyoruz" ifadeleri yer aldı.