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Eskişehir'deki satranç turnuvası tamamlandı

Eskişehir'deki satranç turnuvası tamamlandı

16:395/05/2025, Pazartesi
IHA
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Turnuvaya farklı yaş gruplarından sporcular katıldı.
Turnuvaya farklı yaş gruplarından sporcular katıldı.

Eskişehir’de 10 farklı ilden 100 katılımcının yer aldığı ‘Mayıs Ayı ELO Satranç Turnuvası’ sona erdi.

Turnuva, 3-4 Mayıs tarihlerinde Eskişehir Atatürk Stadyumu Satranç Salonu’nda gerçekleştirildi. 10 farklı ilden 100 sporcunun katılımıyla 6 tur süren turnuva tamamlandı.


A ve B kategorilerinde dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını aldı. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından turnuvayla ilgili yapılan paylaşımda, "Tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyoruz" ifadeleri yer aldı.


Dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.



#Eskişehir
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#Atatürk Stadyumu Satranç Salonu
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