EURO 2024'te ilk finalist bugün belli oluyor

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te ilk finalist bugün belli olacak. Münih Futbol Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den yayınlanacak müsabakada turnuvanın favorileri İspanya ile Fransa yarı finalde mücadele edecek. Maçı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Slavko Vincic yönetecek.

İspanya, şampiyonada tüm maçlarını kazanırken, Fransa ise 2 galibiyet ve 2 beraberlikle yarı finale kadar geldi.