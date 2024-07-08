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Spor

EURO 2024'ten Türkiye geçti

09:36 - 8/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:49 - 8/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
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2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) çeyrek finalde veda eden A Milli Futbol Takımımız, genç kadrosuyla Avrupa'nın son 8 takımı arasına kadar yükseldi ve gelecek turnuvalar için umut verdi.

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Yaş ortalaması 25.8 olan Türkiye, turnuvanın en genç ikinci takımı olarak ortaya koyduğu futbol ve taraftar desteğiyle yalnızca Türk taraftarların değil, dünyanın farklı ülkelerindeki futbolseverlerin de beğenisini topladı.

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Son iki Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2016 ve EURO 2020) gruplardan çıkamayan Türkiye, çeyrek finale çıkarak uzun yıllar sonra Türk halkına başarı duygusunu tattırdı.



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EURO 2016'da 3 puanla grup aşamasını geçemeyen ay-yıldızlı ekip, EURO 2020'de ise puan alamadan, yalnızca 1 gol atarak şampiyonaya veda ederek beklentilerin uzağında kalmıştı.

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EURO 2008'İ GEÇTİK


Avrupa Şampiyonası'nda 3. kez çeyrek final oynayan Türkiye, organizasyon tarihinde ilk kez 3 galibiyete ulaştı. Ay-yıldızlılar, EURO 2024'te oynadığı 5 maçın 3'ünü kazanırken, 2'sinden mağlubiyetle ayrıldı.

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A Milli Futbol Takımı, çeyrek final oynadığı EURO 2000'de tek, yarı final oynadığı EURO 2008'de ise 2 galibiyet elde etmişti.


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Türkiye attığı gol sayısında da EURO 2008'i yakaladı. 5 maçta 8 gol atan ay-yıldızlı ekip, EURO 2008'deki gol sayısına ulaştı.

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EN GOLCÜ 4. TAKIMIZ


A Milli Futbol Takımı, çeyrek final maçları sonunda attığı 8 golle turnuvanın en golcü 4. takımı oldu.

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Ay-yıldızlıların attığı 8 golün, 7'sini ise farklı milli futbolcularımız ağlara gönderdi.

#Türkiye
#EURO 2024
#A Milli Futbol Takımı
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