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Euroleague'de 20 yıllık rekor kırıldı: Normal sürede 229 sayı atıldı

Euroleague'de 20 yıllık rekor kırıldı: Normal sürede 229 sayı atıldı

13:2915/01/2025, Çarşamba
AA
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Real Madrid - Maccabi Tel Aviv
Real Madrid - Maccabi Tel Aviv

THY Eurolague'de Real Madrid sahasında Maccabi Playtika Tel Aviv'i 116-113 mağlup etti. Bu sonuç Euroleague tarihinde normal sürede en fazla sayı atılan maç olarak tarihe geçti. Karşılaşmanın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

THY Eurolague'de Real Madrid ile Maccabi Playtika Tel Aviv, dün akşam 73'üncü kez karşı karşıya geldi.


20 yıllık rekor kırıldı

Real Madrid'in evinde Maccabi'yi 116-113 mağlup ettiği maçın en önemli niteliği ise, Turkish Airlines EuroLeague tarihinde normal sürede en fazla sayı atılan maç oldu. İki takım toplamda 229 sayı atarak, uzatmalara gidilmeyen maç rekoruna imza attı.

Daha önceki rekor Fortitudo Bologna ve Zalgiris Kaunas arasında, 22 Ocak 2004'te oynanan maçta kırılmıştı. Fortitudo'nun Zalgiris'i 117-107 yendiği maçta, her iki takım toplam 224 sayı atarak 20 yılı aşkın bir süredir önceki rekoru elinde tutuyordu.


Ayrıca, Real ve Maccabi ilk yarıda 120 sayı ve üç periyodun sonunda 181 sayı atarak tüm önceki rekorları altüst etti. İlk yarıda en çok sayı atma rekoruna, 30 Ocak 2002'de Ural Great Perm ve LDLC ASVEL Villeurbanne maçında 116 sayı (59-57) ile ulaşılmıştı.


REAL MADRİD - TEL AVİV MAÇ ÖZETİ

Real Madrid - Maccabi Tel Aviv maçının özetini izlemek için



#THY Euroleague
#Real Madrid
#Maccabi Tel-Aviv

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