Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftası başlıyor

THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftası başlıyor

12:0313/01/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftası başlıyor
THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftası başlıyor

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde beşinci çift maç haftasında 18 karşılaşma yapılacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki "1 numaralı" organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde 21. hafta maçları yarın ve çarşamba, 22. hafta maçları ise perşembe ve cuma günü oynanacak.

Organizasyondaki Türk ekiplerinden Anadolu Efes, yarın deplasmanda Fransız ekibi Paris Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Mücadele başkent Paris'teki Adidas Arena'da oynanacak. Lacivert-beyazlılar, 22. hafta mücadelesinde 17 Ocak Cuma günü yine deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona ile karşılaşacak. İki takım, Palau Blaugrana Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.


Fenerbahçe Beko, 21. hafta maçında 15 Ocak Çarşamba günü Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a konuk olacak. Karşılaşma Belgrad Arena'da yapılacak. Sarı-lacivertliler, organizasyonun 22. hafta müsabakasında da 17 Ocak Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Litvanya ekibi Zalgiris'i ağırlayacak.


Ligde oynanacak çift maç haftasının programı şöyle:


21. hafta:
Yarın:

22.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Partizan (Sırbistan)

22.30 Paris Basketbol (Fransa)-Anadolu Efes

22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-ALBA Berlin (Almanya)

22.30 Baskonia (İspanya)-Olympiakos (Yunanistan)

22.45 Real Madrid (İspanya)-Maccabi Playtika (İsrail)


15 Ocak Çarşamba:

21.00 Zalgiris (Litvanya)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Fenerbahçe Beko

22.30 Bayern Münih (Almanya)-Monaco (Fransa)

22.30 Barcelona (İspanya)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)


22. hafta:
16 Ocak Perşembe:

22.00 LDLC ASVEL (Fransa)-ALBA Berlin (Almanya)

22.30 Paris Basketbol (Fransa)-Maccabi Playtika (İsrail)

22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Partizan (Sırbistan)

22.45 Real Madrid (İspanya)-Olympiakos (Yunanistan)


17 Ocak Cuma:

20.45 Fenerbahçe Beko-Zalgiris (Litvanya)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Monaco (Fransa)

22.30 Bayern Münih (Almanya)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya)

22.30 Baskonia (İspanya)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

22.45 Barcelona (İspanya)-Anadolu Efes

#THY Avrupa Ligi
#Fenerbahçe Beko
#Anadolu Efes

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fiat Ocak 2025 otomobil fiyat listesi güncellendi