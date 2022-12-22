Spor 1 Lig ekibinin başkanı açıkladı Hayalim Modrici getirmek
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1. Lig ekibinin başkanı açıkladı: Hayalim Modric'i getirmek

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, en büyük hayalinin Luka Modric'i Türkiye'ye getirmek olduğunu belirtti. Ronaldo'yu da isteyebileceğini dile getiren Özkaya, "Ekonomik olarak bunlar mümkün değil. Bizim asıl hedefimiz kendi Ronaldo ve Modriclerimizi yetiştirmek olmalı" şeklinde konuştu.

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Haber Merkezi DHA
Eyüpspor Başkanı Murat Özkayanın Modric hakkındaki açıklaması
Hırvat yıldız Modric, 37 yaşında olmasına rağmen üst düzey futbol oynamaya devam ediyor.

1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı ve Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, D Smart'ta katıldığı programda dikkati çeken açıklamalarda bulundu.

Murat Özkaya, en büyük hayalinin Luka Modric'i Türkiye'ye getirmek olduğunu söyledi.

"Cristiano Ronaldo'yu almak ister misiniz ?" sorusuna ise Özkaya, "Tabii ki isterim. Ama ekonomik olarak mümkün değil. Bizim asıl hedefimiz kendi Ronaldo ve Modriclerimizi yetiştirmek olmalı" dedi.

Murat Özkaya bir başka hayalinin ise İbrahim Üzülmez'i Beşiktaş'a hoca olarak gönderebilmek olduğunu belirtti.

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya

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SPOR
ÖZET | Alanyaspor 3-2 Eyüpspor


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