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Eyüpspor Vezo ile yollarını ayırdı

Eyüpspor Vezo ile yollarını ayırdı

18:2726/06/2025, Perşembe
AA
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Ruben Vezo
Ruben Vezo

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, 2025-2026 sezonu kadro planlaması çerçevesinde Ruben Vezo ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, 2025-2026 sezonu kadro planlaması çerçevesinde Ruben Vezo ile yollarını ayırdı.


Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekkürler Ruben Vezo! Trendyol Süper Lig'deki ilk sezonumuzda formamızı giydiği süre boyunca verdiği mücadele için Ruben Vezo'ya teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.


31 yaşındaki Portekizli stoper, geçen sezon ikas Eyüpspor formasıyla 28 resmi maça çıktı.






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