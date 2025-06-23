Eyüpspor ayrılığı duyurdu: Genç yıldız Fenerbahçe'ye geri döndü

Eyüpspor ayrılığı duyurdu: Genç isim Fenerbahçe'ye geri döndü
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Emre Mor ile yollarını ayırdı.
2024-2025 sezonunda Eyüpspor'da forma giyen Emre Mor, 1 yıllık kiralık sözleşmesinin ardından Fenerbahçe'ye geri döndü. Eflatun-sarılı ekip ise 27 yaşındaki futbolcuya emekleri için sosyal medya hesabından teşekkür mesajı paylaştı.
Emre, geride bıraktığımız sezon tüm kulvarlarda 22 maça çıkarken 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
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