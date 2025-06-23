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Eyüpspor ayrılığı duyurdu: Genç yıldız Fenerbahçe'ye geri döndü

Eyüpspor ayrılığı duyurdu: Genç yıldız Fenerbahçe'ye geri döndü

23:4423/06/2025, Pazartesi
G: 23/06/2025, Pazartesi
IHA
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Eyüpspor ayrılığı duyurdu: Genç isim Fenerbahçe'ye geri döndü
Eyüpspor ayrılığı duyurdu: Genç isim Fenerbahçe'ye geri döndü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Emre Mor ile yollarını ayırdı.

2024-2025 sezonunda Eyüpspor'da forma giyen Emre Mor, 1 yıllık kiralık sözleşmesinin ardından Fenerbahçe'ye geri döndü. Eflatun-sarılı ekip ise 27 yaşındaki futbolcuya emekleri için sosyal medya hesabından teşekkür mesajı paylaştı.


Emre, geride bıraktığımız sezon tüm kulvarlarda 22 maça çıkarken 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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