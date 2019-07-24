SÜPER LİG

Falcao’ya çılgın teklif 3 yılda 18 milyon Euro

Galatasaray’ın uzun süredir transferi için uğraş verdiği Kolombiyalı yıldız oyuncu için Portekiz basınında yer alan habere göre, tarafların yıllık 6 milyon Euro’dan 3 yıllığına anlaşmaya vardığı yazıldı. Listedeki diğer golcü isim Samatta için hocası Felice Mazzu yaptığı açıklamada, “Samatta takımdan ayrılırsa elimizde B Planı var” dedi.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Radamel Falcao

Radamel Falcao

Galatasaray’ın transfer gündeminin ilk sırasında yer alan Radamel Falcao ile ilgili Portekiz basınında yeni bir iddia yer aldı. Kolombiyalı futbolcunun, sarı-kırmızılı kulübe gitmek için istediği sözleşmenin detayları paylaşıldı.

DİRECTV Sports’ta yer alan habere göre Radamel Falcao, Galatasaray’dan 3 yıllık sözleşme ve yıllık 6 milyon Euro istedi. Falcao’nun ayrıca imaj hakları ve bir takım bonuslar da talep ettiği belirtilirken, sarı-kırmızılı kulübün bu teklifleri kabul ettiği ifade edildi. Haberde ayrıca yıldız oyuncucunun Galatasaray’daki kariyerinin ardından ülkesine dönerek burada futbol hayatına nokta koymayı planladığı vurgulandı.

Falcao transferinde iki kulüp arasındaki görüşmeleri sürdüren menajer Ahmet Bulut, bir TV programına bağlanıp yaptığı açıklamada, görüşmelerin devam ettiğini, transferin olumlu sonuçlanmaya yönelik adımlar atıldığını ve Falcao’nun da Galatasaray’da forma giymeye sıcak baktığını belirtmişti.

SAMATTA GİDERSE ELİMİZDE B PLANI VAR

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, diğer alternatifler arasında yer alan ve kadrosuna katmak istediği Mbwana Ally Samatta için oyuncunun kulübü Genk’ten önemli bir açıklama geldi.

Genk’in teknik direktörü Felice Mazzu, sarı-kırmızılıların ilgilendiği Samatta’nın transfer durumu hakkında konuştu. Mazzu, “Berge ya da Samatta takımdan ayrılırlarsa, elimizde B planımız var. Şu an Samatta takımla birlikte çalışıyor ve bu hafta Kortrijk maçında sahada olacağına söz verdi. Genk’te olduğu sürece onu kullanacağım” dedi.

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