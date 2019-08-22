Falcao'ya henüz izin çıkmadı
SÜPER LİG

Falcao'ya henüz izin çıkmadı

Galatasaray'ın Falcao transferi için Fransa'da bulunan menajer Ahmet Bulut, "Monaco yönetimi yerini doldurduklarına inandıkları zaman Kolombiyalı golcünün gidişine izin verecek" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Falcao, Monaco formasıyla çıktığı 140 maçta 83 gol attı 14 de asist yaptı.

Falcao, Monaco formasıyla çıktığı 140 maçta 83 gol attı 14 de asist yaptı.

Transfer döneminde kadrosuna Wissam Ben Yedder, Islam Slimani gibi isimleri katan Monaco'da Falcao'nun gidişine yine izin çıkmadı.

Cezayirli golcü Slimani'nin Falcao'nun yerini doldurmayacağını düşünen Monaco yöneticileri, kadroya yeni bir forvet oyuncusu daha dahil etmeden Kolombiyalı golcünün gidişine izin vermeyecek. Sarı-kırmızılı kulüp Kolombiyalı golcü ile her konuda anlaşmaya varırken, menajer Ahmet Bulut da transfere son noktayı koymak için bir kez daha Monaco'ya gitti.

Ahmet Bulut yaptığı açıklamada, "Falcao açısından bir sorun yok ama bu iş birkaç gün daha uzayacak. Sosyal medyada yazıldığı gibi bugün geliyor, yarın imzalıyor gibi bir durum yok. Monaco Yönetimi Falcao'nun yerini doldurduklarına inandıkları zaman Kolombiyalı golcünün Galatasaray'a gidişine izin verecek" dedi.

Abdurrahim Albayrak geçtiğimiz günlerde, Fransa'da Falcao ile bir araya gelmiş ve bu pozu vermişti.
Abdurrahim Albayrak geçtiğimiz günlerde, Fransa'da Falcao ile bir araya gelmiş ve bu pozu vermişti.

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