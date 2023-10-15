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Spor

Faslı futbolculardan Filistin'e destek mesajları

"Atlas Aslanları" lakaplı Faslı milli futbolcular, İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi ve Filistinlilerle dayanışma mesajı verdi.

14:32 . 15/10/2023 Pazar
AA
İsrail, savaş suçu kapsamına giren fosfor bombalarıyla Gazze'yi vuruyor.

İsrail, savaş suçu kapsamına giren fosfor bombalarıyla Gazze'yi vuruyor.

Bir haftayı aşkın süredir devam eden ve 2 bini aşkın kişinin öldüğü Gazze'ye yönelik saldırılarla ilgili futbol dünyasından da Filistinlilere destek mesajları geldi.


Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech, sosyal medya hesabından Filistin'e destek mesajı yayımladı.


Batı medyasının Filistin'de yaşananlarla ilgili yanıltıcı bilgiler verdiğine işaret eden Ziyech, ırkçılıkla mücadelesiyle tanınan ABD'li insan hakları savunucusu Malcolm X'in "Eğer dikkat etmezseniz medya, mazlumlardan nefret etmenize ve zalimleri sevmenize sebep olur" sözünü alıntıladı.


Ziyech, Filistinlilerle dayanışmasını ifade etmek için paylaşımında, Filistin bayrağına ve İsrail saldırısı sonucu Gazze'deki yıkımı ortaya koyan bir fotoğrafa da yer verdi.


Hakim Ziyech'in paylaşımı

Bayern Münih'te oynayan Faslı Nasır Mezravi de sosyal medya hesabından paylaştığı Mescid-i Aksa'nın fotoğrafıyla beraber Filistin'e desteğini ifade etti.


Kur'an-ı Kerim'den alıntı yapan Mezravi, İbrahim süresinden "Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma" mealindeki 42. ayeti paylaştı.

Nasır Mezravi'nin paylaşımı

Katar'ın Er-Reyyan kulübünde forma giyen Faslı oyuncu Süfyan Bufal da Gazze'deki yıkımın ortasında kalan bir çocuğun fotoğrafını yayımladı.


Bufal'ın paylaşımı

Fransız futbol kulübü Toulouse'de oynayan milli futbolcu Zekeriya Ebu Hilal, "Roketler üzerimizde olabilir ancak Allah'ın onların da üstünde olduğunu unuttular" ifadesini kullandı.


Suudi Arabistan kulübü Al Fayha'da oynayan Abdulhamid es-Sabiri de Gazzelilerle dayanışmasının bir ifadesi olarak, 2022 Katar Dünya Kupası finallerinde Filistin bayrağını giydiği bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Abdulhamid es-Sabiri'nin paylaşımı




#Fas Milli Takımı
#Filistin
#İsrail
#Hakim Ziyech
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