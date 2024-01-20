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Spor

Fatih Karagümrük son dakikada bulduğu golle Başakşehir ile berabere kaldı |ÖZET

Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig 21. hafta karşılaşmasında Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele Başakşehir'in golü 45. dakikada Berkay Özcan'dan gelirken Karagümrük'ün golünü 88. dakikada Salih Dursun kaydetti. Fatih Karagümrük - Başakşehir FK maçının özetini izlemek ve Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden göz atabilirsiniz.

19:22 - 20/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 19:24 - 20/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Başakşehir deplasmanda Fatih Karagümrük ile berabere kaldı.
Başakşehir deplasmanda Fatih Karagümrük ile berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig 21. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük sahasında Başakşehir'i ağırladı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.


Başakşehir'in golü 45. dakikada Berkay Özcan'dan gelirken Karagümrük'ün golünü 88. dakikada Salih Dursun kaydetti.


Turuncu-lacivertlilerde Opoku sarı kart görerek Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.


Bu sonuçla birlikte Fathi Karagümrük, puanını 21'e yükselterek 14. sıraya yükseldi. Başakşehir ise puanını 27'e yükselterek 10. sıraya geriledi.


FATİH KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR MAÇININ SKORU


FATİH KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI

15. dakikada Deniz Türüç'ün ortasında ceza sahası içerisinde Veseli'nin uzaklaştıramadığı topla buluşan Figueiredo'nun sağ ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.


41. dakikada Teklic'in sağ kanattan yaptığı ortaya altıpas üzerinde yükselen Serdar Dursun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.

44. dakikada Onur'un pasıyla ceza sahası yayı gerisinde topla buluşan Berkay'ın plase vuruşunda meşin yuvarlağı son anda kaleci Sirigu kornere çeldi.


45. dakikada Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Deniz Türüç'ün arapasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Berkay'ın sağ ayağıyla altıpasın içine çevirdiği top, Paoletti'nin müdahalesiyle kaleye yöneldi ve filelerle buluştu: 0-1.

İKİNCİ YARI

50. dakikada ceza sahası içerisine giren Piatek'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Sirigu kurtardı. Dönen topla buluşan Figueiredo'nun dokunuşunda meşin yuvarlağı kaleci Sirigu bu sefer çizgi üzerinde kurtardı.


52. dakikada Figueiredo'nun sol kanattan yaptığı ortada Ömer Ali'nin müsait pozisyonda penaltı noktasının oradan yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

76. dakikada Karagümrük 10 kişi kaldı. Biraschi, orta alanda Emirhan'a yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.


86. dakikada Başakşehir'in ceza sahası çizgisinin hemen dışından kazandığı serbest vuruşta Deniz'in Türüç'un dokunuşunda Piatek'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Sirgu kurtardı.

88. dakikada Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Eysseric'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde iyi yükselen Salih Dursun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.


Karşılaşma 1-1 sona erdi.


FATİH KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ

Fatih Karagümrük - Başakşehir maçının özetini izlemek için




#Başakşehir
#Fatih Karagümrük
#Süper Lig
14 saat önce
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