Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Semih Kılıçsoy, 65. dakikada Milot Rashica ve 90+2. dakikada Gedson Fernandes kaydetti. Alınan bu sonucun ardından siyah beyazlılar puanını 35'e yükseltti. Karagümrük ise 20 puanda kaldı. Gelecek hafta Beşiktaş deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak. Karagümrük ise evinde Başakşehir'i ağırlayacak.

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında mücadele ettiği Fatih Karagümrük’ü 3-0’lık skorla mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla Tüpraş Stadyumu’nda ligde 3 maç sonra kazandı. Bu maç öncesi Dolmabahçe’de son olarak 12. haftada Başakşehir’i yenen Kartal daha sonra oynadığı Fenerbahçe, Alanyaspor ve Kasımpaşa’ya 3-1’lik skorlarla kaybetmişti.