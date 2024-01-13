Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Portekizli teknik adam Fernando Santos ile ilk maçına çıkan siyah beyazlılar, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Semih Kılıçsoy, 65. dakikada Milot Rashica ve 90+2. dakikada Gedson Fernandes kaydetti. Alınan bu sonucun ardından siyah beyazlılar puanını 35'e yükseltti. Karagümrük ise 20 puanda kaldı. Gelecek hafta Beşiktaş deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak. Karagümrük ise evinde Başakşehir'i ağırlayacak.
Ayrıca Semih Kılıçsoy Beşiktaş formasıyla son 4 karşılaşmada 5 gol ve 1 asistle oynadı.
Beşiktaş-Karagümrük maç özeti
2. dakikada rakibini çalımlayarak soldan ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy'un çaprazdan şutunda, kaleci Emre Bilgin topu kornere çeldi.
6. dakikada soldan ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy'un ortasında Cenk Tosun'un arkaya indirdiği topu kontrol eden Rashica'nın sol ayağıyla şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
16. dakikada Salih Uçan'ın ara pasında ceza sahası içinde kaleci Emre Bilgin'le karşı karşıya durumda Cenk Tosun'un bekletmeden şutunda, top üstten auta çıktı.
37. dakikada Salih Uçan'ın rakip yarı sahanın ortalarından soldan ortasına penaltı noktasında Cenk Tosun'un tek vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Atağın devamında Salih'in sağdan orta şut karışımı vuruşunda, kaleci Emre Bilgin son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
38. dakikada Rashica'nın soldan kullandığı kornerde top, arka direkte Salih Uçan'ın önünde kaldı. Salih'in kontrol ettikten sonra vuruşunda çizgi üzerinde Kourbelis, meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.
44. dakikada hızlı gelişen VavaCars Fatih Karagümrük atağında Can Keleş'in soldan ortasında Lasagna'nın vuruşunda, kaleci Mert Günok topu ayaklarıyla oyun alanına çeldi.
Aynı dakikada Dresevic'in hatalı pasında orta saha çizgisinde topu kapan Fernandes, meşin yuvarlağı ceza sahasına kadar sürerek kaleci Emre Bilgin'le karşı karşıya kaldı. Portekizli oyuncunun şutunda, Emre Bilgin topu son anda çeldi.
İlk yarı, golsüz tamamlandı.
50. dakikada kaleci Mert’in uzun pasında sol kanatta topla buluşan Semih Kılıçsoy, rakiplerini geçerek ceza yayı solundan yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden dışarı gitti.
62. dakikada Salih Uçan’ın ceza yayından yaptığı vuruşta savunmadan seken top sağ çaprazda Semih Kılıçsoy’un önünde kaldı. Semih’in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın köşeden filelerle buluştu. 1-0
65. dakikada rakip ceza sahasına ilerleyen Semih pasını aktarırken Cenk, topun üzerinden atladı ve top sol çapraza açıldı. Ceza sahası içinde topu kontrol eden Rashica’nın plase vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0
89. dakikada Eysseric’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Güven’in şutunda top kaleci Mert’ten döndü. Güven son çizgide topu kontrol ederek pasını Eysseric’e çıkarırken savunma topu uzaklaştırdı.
90+2. dakikada Ghezzal’ın derinlemesine pasında Rebic sağ çaprazda topu müsait durumdaki Gedson’a aktardı. Gedson’un bekletmeden yaptığı vuruşta top filelere gitti. 3-0
Mücadele 3-0 sona erdi.
Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında mücadele ettiği Fatih Karagümrük’ü 3-0’lık skorla mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla Tüpraş Stadyumu’nda ligde 3 maç sonra kazandı. Bu maç öncesi Dolmabahçe’de son olarak 12. haftada Başakşehir’i yenen Kartal daha sonra oynadığı Fenerbahçe, Alanyaspor ve Kasımpaşa’ya 3-1’lik skorlarla kaybetmişti.