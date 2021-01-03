Vodafone Park'ta kazanan Trabzonspor

Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük, Vodafone Park'ta Trabzonspor'u ağırladı. Mücadeleyi bordo-mavililer 2-1 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Nwakaeme ve 81. dakikada Ekuban kaydetti. Karagümrük'ün tek golünü ise 70. dakikada Balkovec attı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 23'e yükseltti. Fatih Karagümrük ise 21 puanda kaldı.
Gelecek hafta Trabzonspor sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Fatih Karagümrük ise deplasmanda Antalyaspor'un konuğu olacak.
Abdullah Avcı 347 gün sonra Vodafone Park’ta
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 347 gün aradan sonra Vodafone Park’ta sahaya çıktı. Geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş Teknik Direktörü olarak göreve başlayan ancak ligin ikinci yarısının başlamasıyla birlikte ilk olarak 19 Ocak’taki Sivasspor maçında, ardından da 22 Ocak’ta Türkiye Kupası’nda oynanan BB Erzurumspor karşısında alınan mağlubiyetler sonrasında görevine son verilen Avcı, 347 gün sonra bu kez Trabzonspor Teknik Direktörü olarak Vodafone Park’ta boy gösterdi.
Fatih Karagümrük'te 3 değişiklik
İstanbul ekibi Fatih Karagümrük, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadığı Göztepe maçına göre Trabzospor karşısında 3 değişiklik ile sahaya çıktı.
Fatih Karagümrük'te cezalı Ndao'nun yanı sıra Mevlüt Erdinç ve Aatif Chahechouhe bu mücadelede ilk 11'de yer almadı. Teknik direktör Şenol Can, bu 3 oyuncunun yerine Koray Altınay, Roco ve Sobiech'e ilk 11'de şans verdi.
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