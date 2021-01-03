Vodafone Park'ta kazanan Trabzonspor

Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük, Vodafone Park'ta Trabzonspor'u ağırladı. Mücadeleyi bordo-mavililer 2-1 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Nwakaeme ve 81. dakikada Ekuban kaydetti. Karagümrük'ün tek golünü ise 70. dakikada Balkovec attı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 23'e yükseltti. Fatih Karagümrük ise 21 puanda kaldı.

Gelecek hafta Trabzonspor sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Fatih Karagümrük ise deplasmanda Antalyaspor'un konuğu olacak.

Karagümrük-Trabzonspor maçında tartışılan pozisyon Trabzonspor'un Karagümrük ile oynadığı karşılaşmada Ekuban'ın attığı golün iptal edilmesi tartışma çıkardı. Nwakaeme'nin kalecinin görüş açısını kapattığını düşünen VAR Hakemi Halil Umut Meler, orta hakem Ali Palabıyık'ı uyardı ve pozisyonu izlemesini tavsiye etti. Palabıyık pozisyonu izledikten sonra golü iptal etti.Trabzonsporlu taraftarlar, Viviano'nun itiraz bile etmediği pozisyonda ofsayt kararı verilmesine tepki gösterdi.Trabzonspor'un iptal edilen golünde kural ne diyor?Ofsayt pozisyonundaki bir oyuncu, takım arkadaşının topla oynadığı veya topa dokunduğu anda sadece aktif oyuna dahil olduğu gerekçesiyle aşağıdaki durumlarda ofsayt olarak cezalandırılır;• takım arkadaşının oynadığı veya dokunduğu topla oynayarak veya topa dokunarak oyuna müdahale ederseAşağıda belirtilen durumlarda rakip oyuncuya müdahale ederse;• rakibin görüş açısını kapatarak topla oynamasını engellerse• top için rakibiyle mücadeleye girerse• yakınında bulunan topla oynamaya açıkça teşebbüs ederken, bu aksiyon rakibini etkilerse • rakip oyuncunun topla oynama becerisini açıkça etkileyen bariz bir hareket yaparsa

Abdullah Avcı 347 gün sonra Vodafone Park’ta

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 347 gün aradan sonra Vodafone Park’ta sahaya çıktı. Geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş Teknik Direktörü olarak göreve başlayan ancak ligin ikinci yarısının başlamasıyla birlikte ilk olarak 19 Ocak’taki Sivasspor maçında, ardından da 22 Ocak’ta Türkiye Kupası’nda oynanan BB Erzurumspor karşısında alınan mağlubiyetler sonrasında görevine son verilen Avcı, 347 gün sonra bu kez Trabzonspor Teknik Direktörü olarak Vodafone Park’ta boy gösterdi.

Fatih Karagümrük'te 3 değişiklik

İstanbul ekibi Fatih Karagümrük, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadığı Göztepe maçına göre Trabzospor karşısında 3 değişiklik ile sahaya çıktı.

Fatih Karagümrük'te cezalı Ndao'nun yanı sıra Mevlüt Erdinç ve Aatif Chahechouhe bu mücadelede ilk 11'de yer almadı. Teknik direktör Şenol Can, bu 3 oyuncunun yerine Koray Altınay, Roco ve Sobiech'e ilk 11'de şans verdi.