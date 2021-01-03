Karagümrük-Trabzonspor maçında tartışılan pozisyon

Trabzonspor'un Karagümrük ile oynadığı karşılaşmada Ekuban'ın attığı golün iptal edilmesi tartışma çıkardı. Nwakaeme'nin kalecinin görüş açısını kapattığını düşünen VAR Hakemi Halil Umut Meler, orta hakem Ali Palabıyık'ı uyardı ve pozisyonu izlemesini tavsiye etti. Palabıyık pozisyonu izledikten sonra golü iptal etti.
Trabzonsporlu taraftarlar, Viviano'nun itiraz bile etmediği pozisyonda ofsayt kararı verilmesine tepki gösterdi.
Trabzonspor'un iptal edilen golünde kural ne diyor?
Ofsayt pozisyonundaki bir oyuncu, takım arkadaşının topla oynadığı veya topa dokunduğu anda sadece aktif oyuna dahil olduğu gerekçesiyle aşağıdaki durumlarda ofsayt olarak cezalandırılır;
- • takım arkadaşının oynadığı veya dokunduğu topla oynayarak veya topa dokunarak oyuna müdahale ederse
- Aşağıda belirtilen durumlarda rakip oyuncuya müdahale ederse;
- • rakibin görüş açısını kapatarak topla oynamasını engellerse
- • top için rakibiyle mücadeleye girerse
- • yakınında bulunan topla oynamaya açıkça teşebbüs ederken, bu aksiyon rakibini etkilerse
- • rakip oyuncunun topla oynama becerisini açıkça etkileyen bariz bir hareket yaparsa
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