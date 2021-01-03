Karagümrük-Trabzonspor maçında tartışılan pozisyon

Trabzonspor'un Karagümrük ile oynadığı karşılaşmada Ekuban'ın attığı golün iptal edilmesi tartışma çıkardı. Nwakaeme'nin kalecinin görüş açısını kapattığını düşünen VAR Hakemi Halil Umut Meler, orta hakem Ali Palabıyık'ı uyardı ve pozisyonu izlemesini tavsiye etti. Palabıyık pozisyonu izledikten sonra golü iptal etti.

Trabzonsporlu taraftarlar, Viviano'nun itiraz bile etmediği pozisyonda ofsayt kararı verilmesine tepki gösterdi.

Trabzonspor'un iptal edilen golünde kural ne diyor?

Ofsayt pozisyonundaki bir oyuncu, takım arkadaşının topla oynadığı veya topa dokunduğu anda sadece aktif oyuna dahil olduğu gerekçesiyle aşağıdaki durumlarda ofsayt olarak cezalandırılır;