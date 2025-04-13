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Fatih Tekke'den iki futbolcusuna övgü: 'Onları ayrı tebrik ediyorum'

Fatih Tekke'den iki futbolcusuna övgü: 'Onları ayrı tebrik ediyorum'

22:0013/04/2025, Pazar
G: 13/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke

Trabzonspor Süper Lig 31. haftasında Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Galibiyetin ardından teknik direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu. Mutlu olduklarını belirten Tekke, iki futbolcusunu sergilediği performanstan dolayı tebrik etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 31. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Galibiyetin ardından teknik direktör Fatih Tekke basın toplantısında soruları yanıtladı.


Fatih Tekke'nin öne çıkan açıklamaları şöyle:
'Ozan ve Tim'i ayrıca tebrik ediyorum'

"Çok mutluyuz. Kritik anda iyi oynayarak kazandık. İlk yarıda da bitirebilirdik. Takımımızın özellikle 3'lü 4'lü formasyonla oynadı, iyi hazırlandık. İlk yarı oyunu bitirmemiz lazımdı. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum ama Ozan ve Tim'i ayrıca tebrik ediyorum. Gayet iyi oynadılar. Oyuncu performansları artınca, takımımızın coşkusu da artıyor. Duygusal olarak kolay maç değildi ama kazandık. Şimdi Adana Demirspor maçına hazırlanacağız."


'Kolay bir şey değil'

"Pozisyonlarımızın geneli spontane değil tekrar. Oyuncularım tüm söylenenleri yapmaya çalışıyorlar. Oyuncularımın mevcut durumdan hoşlanmadıkları aşikar. Hepsi antrenmanlarda ne söylüyorsak yapmaya çalışıyorlar. Bunun keyfini çıkarıp Adana Demirspor, kupa maçı ve Alanyaspor maçlarına bakacağız, üçünü de çok iyi geçmemiz lazım. Pozitif bir durum var. Kolay bir şey değil. Zoru başarıyor oyuncularım."


'Başkanımızla 1 aydır tanışıyoruz'

"Oyunun tamamına yakınında ön alan baskısı var, bazen hata oluyor ama yerleşmeler iyi. Biraz daha oyunu basiti basit oynama meselesi. Bunu yaparsak daha iyi olacağız. Taraftarımıza, başkanımıza... Başkanımızla 1 aydır tanışıyoruz. İstediğimizden fazlasını veriyor, yönetim kurulumuz da öyle. Her şey pozitif ama senenin sonuna kadar... Bugün sevindik, bazen kızacağımız üzüleceğimiz maçlar olacak."


'Birkaç hafta bizimle olmayacak'

"Niyetimiz hep sevinmek ama bazen mümkün olmuyor. Tony'nin böyle dönüşü çok çok iyi. Bize inanılmaz güç veriyor. Draguş'un arka adalesinde çekme oldu. Birkaç hafta bizimle olmayacak. Genel hatlarıyla pozitif. Daha iyi olabilir miyiz, olabiliriz ama zaman meselesi..."





#Trabzonspor
#Fatih Tekke
#Çaykur Rizespor
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