Fatih Tekke'den milli takıma çağrı: 'Artık davet ederler diye düşünüyorum'

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek finalde TÜMOSAN Konyaspor rakibi oldu.

Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke, basın toplantısında soruları yanıtladı.

Tekke'nin açıklamaları şu şekilde;

'Hoca kovduracak maçlar bunlar'

"Genç oyunculardan kurulu bir takım ve bence çok iyi iş çıkardılar. Kendilerini göstermek adına çok ciddi mücadele ettiler, tüm gençlerini kutluyorum. Çoğu hocanın sevmediği durumlardır bu. Geriye de düştük. Espri değil, ciddi bu, hoca kovduracak maçlar bunlar."

'Çok olumlu şey yok'

"İkinci yarıda isteğimiz, arzumuz... Genel olarak söylenecek çok olumlu şey yok. Böyle maçları daha dikkatli ve önceden bitirmemiz gerekiyor. Sakatlarımız var, şunlar bunlar var. Buralara kadar geldik. Bir maçımız var."

'Artık milli takıma davet ederler'

"Ozan Tufan'ı herhalde artık milli takıma davet ederler diye düşünüyorum. Her oynadığı pozisyonda çok iyi iş çıkardı."

'Umarım bu ekip Trabzonspor tarihinde kupayla yerini alır'

"Maçın bize dönüşü, çok şükür diyelim. Kupayı çok istediğimizi söyledim. Her şeye rağmen buralara kadar gelmek çok değerliydi, bunu kupayla taçlandırmamız lazım. Umarım bu ekip, Trabzonspor tarihinde kupayla yerini alır ama kolay değil, zor."











