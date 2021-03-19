Fatih Terim'den cezalı stoperler için mesaj: Belki yeni bir stoperimiz olur

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'a yenildiği karşılaşma sonunda teknik direktör Fatih Terim defans hattıyla ilgili dikkat çekici bir açıklamada bulundu.

Çok büyük savunma hataları yaşadıklarını ifade eden Terim, Luyindama ve Marcao'nun cezalı olmalarıyla ilgili olarak, "İki stoperimiz cezalı olacak. Belki de ortaya yeni bir stoper çıkar, inşallah çıkar." diye konuştu.

Galatasaray kadrosunda halihazırda stoperde oynayabilecek ilk isim Ryan Donk. Surinamlı futbolcunun Hatayspor maçına 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılırken Donk'un partnerinin ise Ozornwafor olması bekleniyor.

Forma şansı bulamıyordu

2019-2020 sezonunun yaz transfer döneminde Nijerya’nın Enyimba Aba takımından 300 bin euro karşılığında transfer edilen Ozornwafor, aynı sezon sarı-kırmızılı takımla forma giymeden İspanya 2. Lig takımlarından Almeria’ya kiralanmıştı. İspanya ekibinde bir sezon kiralık olarak forma giyen Ozornwafor, sezon sonunda sarı-kırmızılı takıma geri döndü. Sezon başında Nijeryalı oyuncuyu kiralayacak bir takım çıkmazken, yabancı kontenjanının dolu olması sebebiyle 21 yaşındaki oyuncunun lisansı askıya alınmıştı.