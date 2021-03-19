Spor Fatih Terimden cezalı stoperler için mesaj Belki yeni bir stoperimiz olur
FUTBOL FUTBOL

Fatih Terim'den cezalı stoperler için mesaj: Belki yeni bir stoperimiz olur

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'a 4-3 kaybettiği maçta sarı kırmızılıların sağ beki Yedlin iki sarı kart ve sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bununla birlikte Marcao ve Luyindama da gördükleri kartla cezalı duruma düştü. 32. haftada Hatayspor ile oynayacak olan Galatasaray'da defans hattında kimin oynayacağı merak konusu olurken Fatih Terim basın toplantısında konuyla ilgili olarak dikkat çekici mesajlar verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'a yenildiği karşılaşma sonunda teknik direktör Fatih Terim defans hattıyla ilgili dikkat çekici bir açıklamada bulundu.

Çok büyük savunma hataları yaşadıklarını ifade eden Terim, Luyindama ve Marcao'nun cezalı olmalarıyla ilgili olarak, "İki stoperimiz cezalı olacak. Belki de ortaya yeni bir stoper çıkar, inşallah çıkar." diye konuştu.

  • Galatasaray kadrosunda halihazırda stoperde oynayabilecek ilk isim Ryan Donk. Surinamlı futbolcunun Hatayspor maçına 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılırken Donk'un partnerinin ise Ozornwafor olması bekleniyor.

Forma şansı bulamıyordu

  • 2019-2020 sezonunun yaz transfer döneminde Nijerya’nın Enyimba Aba takımından 300 bin euro karşılığında transfer edilen Ozornwafor, aynı sezon sarı-kırmızılı takımla forma giymeden İspanya 2. Lig takımlarından Almeria’ya kiralanmıştı. İspanya ekibinde bir sezon kiralık olarak forma giyen Ozornwafor, sezon sonunda sarı-kırmızılı takıma geri döndü. Sezon başında Nijeryalı oyuncuyu kiralayacak bir takım çıkmazken, yabancı kontenjanının dolu olması sebebiyle 21 yaşındaki oyuncunun lisansı askıya alınmıştı.

Abone Ol Google News
Bunun izahı yok!

Bunun izahı yok!

Volkan Bayarslan'ın kararları Galatasaray maçına damga vurdu.
Galatasaray evinde ağır yaralı

Galatasaray evinde ağır yaralı

​Sarı kırmızılılar şampiyonluk yolunda büyük darbe aldı.
Sağlık Bakanı Kocadan Türk bilim insanlarına tebrik: Zaferi getirecek olan bilimdir

​"Çözüm için Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmesi lazım"

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.