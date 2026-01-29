FCSB - FENERBAHÇE CANLI İZLE

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son haftasında Rumen ekibi Steaua Bükreş'e konuk olacak. Saat 23.00'te başlayacak olan mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi son haftasında Fenerbahçe deplasmanda Rumen ekibi Steaua Bükreş ile karşı karşıya gelecek.
Natiolana Arena'da oynanacak olan mücadele saat 23.00'te başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Sırp hakem Minakovic düdük çalacak.
Play-off oynamaya hak kazanan sarı-lacivertliler, kazanarak lig aşamasını ilk 16 içerisinde bitirmek istiyor.
Sarı-lacivertlilerde cezalı Milan Skriniar, sakatlıkları bulunan Archie Brown, Levent Mercan, Jhon Duran ve Edson Alvarez bu akşam takımlarını yalnız bırakacak.