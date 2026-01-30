UEFA Avrupa Ligi son haftasında Fenerbahçe deplasmanda Rumen ekibi Steaua Bükreş ile karşı karşıya geldi.

Natiolana Arena'da oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin golünü 19. dakikada İsmail Yüksek atarken, Rumen ekibinde Cisotti 71. dakikada fileleri havalandırdı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 12 puanla 19. sırada tamamlayarak son 16 turu için play-off oynamaya hak kazandı.

Kura çekimine seri başı katılmayacak olan sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri Nottingham Forest ile Viktoria Plzen oldu.

FCSB - FENERBAHÇE İLK 11'LER

FCSB: Tarnovanu, Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic, Alhassan, Lixandru, Miculescu, Olaru, Politic, Thiam.

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Çağlar, Oosterwolde, Semedo, Fred, İsmail, Nene, Talisca, Kerem, En Nesyri.





MAÇTAN DAKİKALAR

18' Sağ kanattan gelişen atağımızda Nene ortasını penaltı noktasının önüne doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Youssef En-Nesyri kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Stefan Tarnovanu topu kalenin üzerinden kornere çelmeyi başardı.

19' Sağ kanattan kullandığmız köşe vuruşunda Kerem Aktürkoğlu ortasını ön direğe doğru gönderdi. Gelen topa yükselen İsmail Yüksek kafa vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu: 0-1.

31' Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Darius Olaru takım arkadaşı Mamadou Thiam ile duvar pası yaparak ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşuyor ve vuruşunu yapıyor ancak kalecimiz Ederson gole geçit vermedi.

36' Sağ kanattan ceza sahamıza giren Mamadou Thiam çok sert vurdu ancak kalecimiz Ederson sol köşeye uzanarak bir kez daha gole izin vermedi.

İKİNCİ YARI

51' Ev sahibi ekip gole çok yaklaştı! Sağ çaprazda topla buluşan Baba Alhassan yerden pasını penaltı noktasına doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Darius Olaru yerden vuruşunu yaptı ancak kalecimiz Ederson bir kez daha gole geçit vermedi.

51 dakika 5 kurtarış.



Ederson kalesinde devleşmeye devam ediyor!pic.twitter.com/XQcexqIYFi — SPOR (@yenisafakspor) January 29, 2026

57' Talisca ceza yayı sağ tarafından sol ayağının içi ile sert vuruyor ancak kaleci sol köşeye uzanarak tehlikeyi önledi.

59' Hızlı gelişen atağımızda Youssef En-Nesyri'nin pası ile topla buluşan Kerem Aktürkoğlu ceza yayı sol tarafından ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı ancak kaleci Stefan Tarnovanu açıyı kapatarak gole izin vermedi.

71' Sol kanattan gelişen atakta Risto Radunovic ortasını penaltı noktasının sağ tarafına doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Juri Cisotti vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturdu: 1-1.

78' Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mamadou Thiam vuruşunu yapıyor ancak top kalemizin hemen üzerinden dışarı gitti.





FCSB - FENERBAHÇE MAÇ SONUCU





FCSB - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

FCSB - Fenerbahçe maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





MAÇTAN NOTLAR

- Fenerbahçe'de 5 eksik

Sarı-lacivertli ekip, FCSB karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.

Sakatlıkları bulunan Archie Brown, Levent Mercan, Edson Alvarez ve Jhon Duran'ın yanı sıra cezalı Milan Skriniar, Romanya deplasmanında forma giyemedi.

Bu oyuncuların yanı sıra devre arasında takıma katılan Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok da statü gereği oynayamadı.





- En-Nesyri 9 maç sonra forma giydi

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, FCSB maçıyla formasına kavuştu.

Sarı-lacivertli ekiple son olarak UEFA Avrupa Ligi'ndeki Brann mücadelesinde oynayan Faslı futbolcu, bu maçın ardından Afrika Uluslar Kupası için milli takıma gitmişti.

Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor, ikas Eyüpspor ve Corendon Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa, Turkcell Süper Kupa'da Samsunspor ve Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş ve Beyoğlu Yeni Çarşı maçlarını kaçıran En-Nesyri, ligde son oynanan Göztepe maçının kadrosuna dahil olmuş ancak süre almamıştı.

Formasına 9 maç sonra kavuşan Youssef En-Nesyri, FCSB deplasmanında ilk 11'de sahaya çıktı.





- Çağlar Söyüncü, Avrupa'da 6 maç sonra oynadı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü, FCSB mücadelesine ilk 11'de başlarken, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maç aradan sonra forma şansı buldu.

Lig aşamasında oynanan ilk maçta Dinamo Zagreb karşısında forma giyen Çağyar Söyüncü, daha sonra yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalmıştı.

Nice, Stuttgart, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Brann ve Aston Villa maçlarında süre alamayan Çağlar, FCSB karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak formasına kavuştu.





- Taraftarlar yalnız bırakmadı

Fenerbahçe taraftarlar, her Avrupa deplasmanında olduğu gibi Romanya'da da takımlarını yalnız bırakmadı.

Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'nın birçok ülkesinden Bükreş'e gelen sarı-lacivertliler, gün boyunca Eski Şehir olarak bilinen bölgede vakit geçirip ardından kendileri için belirlenen alanda toplandı.

Güvenlik güçlerinin eşliğinde 4,5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek kat eden taraftarlar, ardından stadyuma ulaştı.

Kendilerine ayrılan bölgeyi dolduran Fenerbahçeliler, maçtan önce futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak destek verdi.

Rumen taraftarlar ise tribünleri boş bıraktı. FCSB, bu sezon beklentilerin altında kalırken, taraftarlar da stada gelmedi.



