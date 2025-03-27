Federasyon 'hayır' dedi Beşiktaş yabancı hakem getiriyor

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray ile oynayacağı derbi mücadelesi öncesinde flaş bir karar aldı. Siyah Beyazlıların başkanı Serdal Adalı, dev maça yabancı emekli bir hakemi davet etti.
Beşiktaş, Süper Lig'in 29'uncu haftasında oynanacak Galatasaray derbisine dünyaca ünlü emekli bir hakemi davet etti.
Başkan Serdal Adalı ile maçı seyredecek ve gözlemcilik yapacak olan yabancı hakem, pozisyonları anlık olarak yorumlayacak. Bu yorumlar Beşiktaş YouTube hesabından yayınlanacak.
Hatırlanacağı üzere Beşiktaş Kulübü önceki günlerde derbi maçına yabancı bir hakemin atanmasını talep etmişti. Bu durum gerçekleşmeyince Adalı ve yönetimi TFF' yi istifaya davet etmişti.