Federasyon 'hayır' dedi Beşiktaş yabancı hakem getiriyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 29'uncu haftasında oynanacak Galatasaray derbisine dünyaca ünlü emekli bir hakemi davet etti.

Başkan Serdal Adalı ile maçı seyredecek ve gözlemcilik yapacak olan yabancı hakem, pozisyonları anlık olarak yorumlayacak. Bu yorumlar Beşiktaş YouTube hesabından yayınlanacak.