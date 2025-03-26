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TFF istifa eden Ceyhun Kazancı'nın yerine getirilen ismi açıkladı

TFF istifa eden Ceyhun Kazancı'nın yerine getirilen ismi açıkladı

22:1326/03/2025, Çarşamba
G: 26/03/2025, Çarşamba
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TFF
TFF

Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) Başkan Vekili Ceyhun Kazancı'dan boşalan koltuğa yönetim kurulu yedek üyesi Tahir Ediz Kıray'ın getirildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) Başkan Vekili Ceyhun Kazancı'nın görevinden istifa ettiğini açıkladı. Federasyon ayrıca Ceyhun Kazancı'dan boşalan koltuğa yönetim kurulu yedek üyesi Tahir Ediz Kıray'ın getirildiğini ifade etti.


Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde;

"Türkiye Futbol Federasyonu'nda Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Millî Takımlar, FIFA ve UEFA İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak hizmet veren Sayın Ceyhun Kazancı görevinden istifa etmiştir.

Ceyhun Kazancı

Türk futboluna sağladığı katkılar nedeniyle Sayın Ceyhun Kazancı'ya teşekkür eder, çalışma hayatında başarılar dileriz.


Boşalan yönetim kurulu asıl üyeliğine, yönetim kurulu yedek üye Sayın Tahir Ediz Kıray'ın getirilmesine karar verilmiştir. Sayın Kıray'a görevinde başarılar dileriz."








#Türkiye Futbol Federasyonu
#Ceyhun Kazancı
#Tahir Ediz Kıray

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