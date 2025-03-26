29. haftanın hakemleri belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisini hakem Yasin Kol yönetecek.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak müsabakaların hakemleri resmen açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonunun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Beşiktaş - Galatasaray derbisini Yasin Kol yönetecek.
Merkez Hakem Kurulu (MHK), yaptığı açıklamada "Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile belirlendi." ifadelerini kullandı.
HAFTANIN HAKEMLERİ ŞÖYLE:
HAFTANIN HAKEMLERİ ŞÖYLE:
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