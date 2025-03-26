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Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı

16:3526/03/2025, Çarşamba
G: 26/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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29. haftanın hakemleri belli oldu.
29. haftanın hakemleri belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisini hakem Yasin Kol yönetecek.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak müsabakaların hakemleri resmen açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonunun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Beşiktaş - Galatasaray derbisini Yasin Kol yönetecek.


Merkez Hakem Kurulu (MHK), yaptığı açıklamada "Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile belirlendi." ifadelerini kullandı.


HAFTANIN HAKEMLERİ ŞÖYLE:


#Süper Lig
#Beşiktaş
#Galatasaray

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