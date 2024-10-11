Felipe Melo futbolu bırakacağı tarihi açıkladı

Bir dönem ülkemizde Galatasaray forması da giymiş olan 41 yaşındaki Felipe Melo, 2025 yılının sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.

41 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, önümüzdeki yaz ABD'de oynanacak FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda oynayabilmek için Fluminense ile sözleşme yenilemek istediğini söyledi. Felipe Melo'nun Fluminense ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.