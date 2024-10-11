Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Felipe Melo futbolu bırakacağı tarihi açıkladı

Felipe Melo futbolu bırakacağı tarihi açıkladı

15:5011/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Felipe Melo, 22 kez Brezilya Milli Takımı forması giymişti.
Felipe Melo, 22 kez Brezilya Milli Takımı forması giymişti.

Galatasaray'ın 41 yaşındaki eski yıldızı Felipe Melo, 2025 yılının sonunda futbolu bırakacağını duyurdu.

Bir dönem ülkemizde Galatasaray forması da giymiş olan 41 yaşındaki Felipe Melo, 2025 yılının sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.


41 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, önümüzdeki yaz ABD'de oynanacak FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda oynayabilmek için Fluminense ile sözleşme yenilemek istediğini söyledi. Felipe Melo'nun Fluminense ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.


Galatasaray formasıyla 154 karşılaşmada görev alan Melo, 18 gol atarken 12 de asist yaptı.

#Felipe Melo
#Galatasaray
#FIFA Dünya Kulüpler Kupası

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TRT Tabii televizyondan nasıl izlenir mi? TRT TABİİ CANLI YAYIN İZLEME EKRANI: Tabii Spor nasıl izlenir, ücretli mi? Frekans bilgileri...